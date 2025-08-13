Multinet Up, Yapay Zekâ ile Satış Ekiplerinin Verimliliğini Artırıyor

Yeni nesil ödeme çözümleriyle yemek kartı pazarının öncü oyuncusu Multinet Up, şirketlerin gider yönetimini verimli hale getiren ve çalışanların ihtiyaçlarına çözümler sunan kapsamlı bir B2B2E platformu olarak faaliyet gösteriyor. 1,5 milyondan fazla kart kullanıcısına, 90 bini aşkın anlaşmalı noktaya ve 45 bini aşkın kurumsal müşteriye hizmet veren şirket, satış süreçlerinde yapay zekâ destekli çözümlerle verimliliği artırıyor, operasyonel yükleri azaltarak vakitten tasarruf ediyor. Son iki yılda potansiyel müşteri sayısını 3 katına çıkaran, satışa dönüş oranlarını yüzde 25, çapraz satışlarını ise yüzde 21 artıran şirket, teknoloji odaklı stratejileriyle sektörde dikkat çeken uygulamalara imza atıyor.

Multinet Up’ın büyüme stratejilerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Multinet Up Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş: Bizim için her işin merkezinde “bu çözüm insanın işini kolaylaştırıyor mu?” sorusu var. Yapay zekayı satış ekiplerimizin yerine geçen değil, onları destekleyen ve operasyonel yüklerini azaltan bir yapı olarak konumlandırıyoruz. Bu yaklaşım sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha doğru analiz ediyor, ekiplerimizin ise zamanını daha verimli kullanmalarını sağlıyoruz. Teknolojiyi insanı tamamlayan bir unsur olarak görüyor, satışın özündeki güven duygusunu her zaman ön planda tutuyoruz.

“Yapay zekâ satış ekiplerimizin en önemli destekçisi”

Yapay zekayı satış ekiplerimizin en önemli destekçisi olarak konumlandırıyoruz. Bugün müşteri etkileşimlerinin ciddi bir oranı yapay zekâ ile gerçekleştiriliyor. Yapay zekanın rolü gelecekte daha da önemli hale gelecek ancak bu durum insan faktörünün azalacağı anlamına gelmiyor. Tam tersine, kriz anlarında, belirsizliklerde ya da güven inşa edilmesi gereken durumlarda hâlâ en büyük farkı insan dokunuşu yaratacak.

Salesforce’un 2024 raporunda, satın alma uzmanlarının yüzde 86’sı, bir şirketin kendi hedeflerini ve ihtiyaçlarını anladığını hissettiklerinde o şirketten satın alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bu veri bize gösteriyor ki karar süreçleri değişiyor, alıcılar daha dijital, daha hızlı ve daha analitik düşünüyor. Karar süreçlerindeki bu dönüşümü en iyi şekilde yönetebilmenin yolu müşteri odaklılığı artırmaktan geçiyor. Teknolojinin buradaki rolü ise operasyonel yükü azaltarak verimliliği sağlamak. Ürün ne kadar güçlü olursa olsun, müşterilerimiz şu soruyu soruyor: “Bir sorun çıkarsa, bu ekip yanımda olacak mı?” İşte bu nedenle güven ve insan ilişkisini her zaman merkezde tutuyoruz. Yapay zekâ ise tekrar eden işleri alarak satışçılarımıza daha stratejik alanlar açıyor. Bu yaklaşım, yalnızca dönüşüm oranlarımızı artırmakla kalmadı, müşterilerimizle olan bağımızı da güçlendirdi.