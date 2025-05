Multinet Up’tan nakitsiz ekonomiye uyum sağlayan çözümler

Takip Et

Fiziksel paranın yerini hızla dijital ödeme yöntemlerinin aldığı günümüzde, kurumların finansal yönetim anlayışı da köklü bir değişimden geçiyor. Bu dönüşüm, yalnızca bireylerin değil, aynı zamanda şirketlerin ödeme alışkanlıklarını da yeniden tanımlıyor. Geliştirdiği yenilikçi ödeme çözümleri ile nakitsiz ekonomiye geçiş sürecinde işletmelerin iş süreçlerini dijitalleştiren ve kolaylaştıran Multinet Up, yalnızca ödeme süreçlerini değil, aynı zamanda kurumların çalışanlarına yönelik uygulamalarını da dijitalleştirerek nakitsiz ekonomiye bütünsel bir katkı sağlıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever: Nakitsiz ekonomi yalnızca bir ödeme sistemleri dönüşümü değil; aynı zamanda kurumların mali yapılarından çalışan deneyimlerine kadar pek çok süreci yeniden tanımlama fırsatı sunuyor. Üstelik bu dönüşüm, yeni bir çalışma kültürünü de beraberinde getiriyor. Bugün fiziksel paraya ihtiyaç duymadan yapılan ödemeler hem zaman kazandırıyor hem de operasyonel kontrolü artırıyor. Bu dönüşümün kurumlar için sürdürülebilir ve yönetilebilir hale gelmesi ancak doğru dijital çözümlerle mümkün. Multinet Up olarak biz de tam bu noktada devreye giriyoruz.

“Tüm ürünlerimiz, sahadan gelen ihtiyaca verilen bir yanıt”

MultiNet yemek kartı, 80 bine varan üye iş yerinde sunduğu hızlı, temassız ve takip edilebilir ödeme deneyimiyle hem çalışanlara pratiklik kazandırıyor hem de işverenler için harcama yönetimini kolaylaştırıyor. Üye iş yerlerimiz için geliştirdiğimiz mobil pos uygulamamız MultiPOS, bugün sahadaki her 2 POS cihazından 1’inden fazlasında tercih ediliyor; QR kodla ödeme, mobil cüzdan entegrasyonu gibi özelliklerle işletmelere büyük bir esneklik sağlıyor. Kart kullanıcılarımızın uygulaması MultiPay’de ise günde 2 milyon işlem gerçekleşiyor. MultiPay kart ihtiyacını ortadan kaldıran ve tüm harcama süreçlerini dijitalleştiren bir platform haline geldi. 1,5 milyonun üzerinde kart kullanıcımızın 2023’te QR ile ödeme oranı yüzde 33 iken bugün yüzde 55’e çıkması, bu alandaki güveni gösteriyor. Kurumsal hediye kartı çözümü MultiGift ve esnek hediye platformu MultiFlex de çalışanlara ihtiyaçlarına göre seçim yapma özgürlüğü sunarken; şirketlerin memnuniyet ve bağlılık düzeyini artırmalarına katkı sağlıyor. Bu çözümlerin her biri, sahadan gelen ihtiyaçlara duyarlılıkla geliştirdiğimiz çözümler. Bugün geldiğimiz noktada, dijital ödeme çözümlerinin kurumların geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesini sağladığını çok net görüyoruz. Multinet Up olarak, bu dönüşümde paydaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz.