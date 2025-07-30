MultiNet Yemek Kartı Kullanıcıları 6 ayda 7,5 Milyon TL Değerinde TatlıPara Kazandı

TatlıPara, MultiNet yemek kartı kullanıcılarının günlük harcamalarını avantaja dönüştüren bir sadakat uygulaması olarak her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Uygulamanın avantajlarına yönelik açıklamalarda bulunan Multinet Up Üye İş Yeri ve İş Birlikleri Genel Müdür Yardımcısı Erem Çakıroğlu: TatlıPara ile hem kullanıcılarımıza hem de üye iş yerlerimize kazandıran bir sistem yarattık. Türkiye genelinde 6.000 anlaşmalı restoranda yapılan harcamalarla kazanılan TatlıParalar, kullanıcıların MultiNet yemek kartı bakiyelerine anında yansıyor. Kullanıcılarımız kazandıkları TatlıParaları sadece alışveriş yaptıkları noktada değil, MultiNet’in geçerli olduğu 41.000’i aşkın restoran, kafe ve markette özgürce kullanabiliyor.

“TatlıPara ile uzun vadeli bir sadakat dönüşümü yaratıyoruz”

TatlıPara’nın en güçlü yönü, esnek ve veriye dayalı bir sistemle hem kullanıcı hem de işletme deneyimini birlikte geliştirmesi. Her işletmeye özel kurguladığımız bu model sayesinde, kullanıcıların alışveriş alışkanlıkları doğru şekilde analiz ediliyor, kampanya stratejileri bu verilere göre şekilleniyor. Bu durum da sadece anlık bir kazanım değil, uzun vadeli bir sadakat dönüşümü yaratıyor.

“İşletmelere yüzde 35’e varan ciro artışı sağlıyoruz”

2025’in ilk yarısında MultiNet yemek kartı kullanıcılarımıza, harcamalarının ortalama yüzde 10’u kadarını geri kazandırarak, toplamda 7,5 milyon TL değerinde TatlıPara dağıtıldı. Ancak TatlıPara’nın avantajları sadece yemek kartı kullanıcılarımıza yönelik değil, işletmeler açısında da dikkat çekici sonuçlar elde ediyoruz. Örneğin, TatlıPara noktalarında kullanıcı frekansı, diğer restoranlara göre 2 kat daha fazla. Aynı zamanda MultiNet’liler nezdinde daha yüksek görünürlük, artan sepet tutarları ve yüzde 35’e varan ciro artışı da TatlıPara sistemine dâhil olan restoranların öne çıkan kazanımları arasında.

Kampanyalara gösterilen ilgiye baktığımızda ise Türk mutfağı öne çıkıyor. MultiNet kullanıcıları, TatlıPara kampanyaları arasında en çok kebap, döner, köfte ve pide gibi seçenekleri tercih ediyor. Nitekim TatlıPara kazanımlarının yüzde 83’ü bu mutfakların da yer aldığı ilk 5 sektörde gerçekleşiyor. Türk mutfağı yüzde 50 ile açık ara öndeyken, onu yüzde 19’la fast food ve yüzde 15’le pizza restoranları izliyor.

Ayrıca, her işletme için özel olarak kurguladığımız TatlıPara sistemleri sayesinde, kampanyalar işletmenin mevcut sayısal verilerine göre optimize ediliyor. Önümüzdeki dönemde TatlıPara’nın sunduğu bu kazan-kazan yapısını daha fazla işletmeyle buluşturmayı ve kullanıcı deneyimini çok daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, yeni yatırımlarımız ve teknolojik yeniliklerimizle elimizdeki veriyi daha etkin kullanarak; üye iş yerlerimizin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmayı ve her işletmenin kendi dinamiklerine uygun kampanyaları tasarlayıp yönetebileceği esnek bir yapı sunmayı amaçlıyoruz.