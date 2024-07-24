Kargoist’in yeni reklam filmi yayında…

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil’in başrolde olduğu ve Mümküne Abla karakterini canlandırdığı reklam serisinin ilk filmi, Mümküne Abla’nın çevresindekiler için pratik çözümler ürettiği anları konu alıyor. Bu çözümlerin odağında ise Kargoist var.

17:30’dan önce verilen siparişlerde aynı gün teslim hizmeti

17:30’dan önce verilen siparişleri aynı gün teslim hizmetini konu alan ilk filmde, son dakika elbiseye ihtiyacı olan Nalan’ın telaşlı anlarında Mümküne Abla’nın Kargoist çözümü devreye giriyor.

Reklam serisinin ikinci filmi önümüzdeki günlerde yayınlanacak ve Mümküne Abla’nın hikayeleri devam edecek.