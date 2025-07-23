Murat Temelkaya, Sandoz Malezya & Singapur İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı

Yeni görevine hazırlık süreci kapsamında 21 Temmuz itibarıyla Malezya ve Singapur organizasyonlarına destek vermeye başlayan Temelkaya, görevini Kuala Lumpur merkezli olarak sürdürecek ve Asya Bölge İK Direktörü Alessandro Valentini'ye doğrudan bağlı olarak çalışacak.

Murat Temelkaya kimdir?

Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Murat Temelkaya, yaklaşık 12 yıldır Sandoz Türkiye bünyesinde çeşitli İnsan Kaynakları pozisyonlarında görev yapıyor. Kariyerine 2013 yılında İK Yönetici Adayı olarak başlayan Temelkaya; İK Uzmanı, İK İş Ortağı ve Kıdemli İK İş Ortağı rollerinde başarılı projelere imza attı.



Temelkaya, görev süresi boyunca performansa dayalı kültürün yaygınlaştırılması, çalışan bağlılığının artırılması, lokal ödüllendirme sistemlerinin geliştirilmesi ve kritik pozisyonlar için yetenek havuzlarının oluşturulması gibi alanlarda stratejik katkılar sağladı. Ayrıca global ölçekte birçok insiyatifte aktif görev alan Temelkaya, SIR Grow ve SIR Rise bölgesel yetenek programlarına destek oldu, işveren markası ve ücretlendirme projelerinde rol üstlendi. 2023 yılında geçici süreyle Uluslararası Pazarlar Bölgesi İnsan Kaynakları İş Ortağı görevini yürüten Temelkaya, 2025 yılında ise SIR Expand yetenek programına seçildi.