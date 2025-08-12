Muratbey, dünya sofralarına açılan lezzetlerini WorldFood İstanbul’da tanıtıyor

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, 2-5 Eylül 2025 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Gıda sektörünün bölgedeki en büyük ve en kapsamlı buluşmalarından biri olan fuar, bu yıl da birçok ülkeden satın almacı ve sektör profesyonelini İstanbul’da ağırlayacak. Türkiye’nin özel peynirler kategorisindeki lider markası “Muratbey” de WorldFood İstanbul’da yerini alacak.

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, WorldFood İstanbul’un, dünya genelinden satın almacılar ve sektörel iş birlikleri açısından önemli bir platform olduğunu belirtti. İhracat faaliyetlerine de değinen Erol, “Zengin ürün portföyümüzle bu yıl da WorldFood İstanbul’da yer alacağız. İhracat odaklı stratejilerimiz kapsamında, Kasım ayında da Çin’de düzenlenecek FHC Şanghay Küresel Gıda Fuarı’nda da ürün ve yatırımlarımızı anlatma imkânına sahip olacağız. Son dönemde Uzak Doğu, ağırlık verdiğimiz ihracat bölgeleri arasında yer alıyor. Çin’e Burgu (Helix), Topi, Misto, Kaymaklı, Ballı Kaymaklı, Avokadolu Kaymaklı ve Sürmeli peynirlerimizi ihraç ediyoruz. Güney Kore’de ise hedef kitlemize yönelik bölgesel outdoor ve dijital reklam çalışmaları yürütüyoruz. Bu pazarlardaki tüm faaliyetlerimizi inovasyon odaklı bir stratejiyle sürdürüyoruz.” dedi.

"Muratbey, Avrupa peynir pazarında ihracatını istikrarla artıran markalardan biri"

İhracatın en güçlü olduğu bölgeler arasında Avrupa ve Orta Doğu’nun yer aldığını belirten Necmi Erol, “Ekim ayında Almanya’daki ANUGA Fuarı’na katılarak, Avrupa’daki iş birliklerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Helix markasıyla tanınan Burgu’nun yanı sıra, Anadolu Lezzetleri, Tel, Dilimli Izgara Peynir, Misto ve Topi gibi inovatif ve yöresel ürünlerimize olan talep, Avrupa genelinde artarak devam ediyor.

Almanya’da Köln, Frankfurt ve Berlin şehirlerinde, markamızın tasarımıyla giydirilmiş tramvaylarla geçen yıldan bu yana etkin biçimde yer alıyoruz. İki yıldır aralıksız olarak sürdürülen dış mekan reklam çalışmalarımızı; tramvay kullanımlarımıza ek olarak Köln’de, bu yıl boyunca devam eden megaboard uygulamalarıyla destekleyerek marka iletişim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızla geliştirdiğimiz yenilikçi ürünler sayesinde, özellikle çeşitlilik açısından güçlü olan Avrupa peynir pazarında rekabet avantajı elde ediyoruz. Muratbey, Avrupa’da ihracatını istikrarlı şekilde artıran öncü markalardan biri konumunda.” dedi.

“Tüketici alışkanlıklarını derinlemesine analiz ederek pazara özgü yenilikçi ürünler geliştirdik”

İhracatlarının yüzde 35’ini oluşturan Orta Doğu pazarı için geliştirilen “Ballı Kaymaklı” ve “Avokadolu Kaymaklı” peynirlerle ilgili bilgi veren Erol; “Tüketici alışkanlıklarını derinlemesine analiz ederek yürüttüğümüz araştırmalar ve bilimsel pazarlama çalışmaları doğrultusunda, bu pazara özgü lezzet profillerine sahip yenilikçi ürünler geliştirdik. Distribütör ağımızdan gelen geri bildirimlerle şekillenen bu süreçte, tüketici beklentilerini karşılayan ürünlerimizi pazara sunduk. Orta Doğu pazarı için özel olarak ürettiğimiz ‘Ballı Kaymaklı’ peyniri ile bölgedeki ürün çeşitliliğine yeni bir boyut kazandırdık. Bu ürünlerimizi yıl içinde Avrupa’da, ardından Türkiye’de tüketicilerle buluşturuyoruz.” dedi.

Muratbey, WorldFood İstanbul’da geniş ürün yelpazesini sergileyecek

Yönetim Kurulu Başkanı Erol, “WorldFood İstanbul, küresel ölçekte sektör profesyonellerini bir araya getiren, dinamik ve stratejik bir buluşma noktası. Muratbey olarak, bu önemli organizasyonda yer almayı önemsiyoruz. İhracatını yaptığımız Burgu, Kaymaklı, Topi, Sürmeli, Misto ve D vitaminli peynirlerimizin yanı sıra yöresel çeşitlerimizle, “Peynirin dayanılmaz cazibesi”ni tüm dünyaya gururla sergileyeceğiz” dedi.