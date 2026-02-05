Muratbey, Uzak Doğu’daki markalı büyümesine Japonya’yla devam edecek

Çin’deki uluslararası fuarlar ve Güney Kore’deki yerelleştirme ve dijital iletişim odaklı çalışmalarıyla Uzak Doğu pazarında güçlü bir konum elde eden Muratbey, bölgedeki markalı ihracat stratejisinde güçlü bir adım atıyor. Muratbey, yaklaşık 80 ülkeden 3000’e yakın gıda ve içecek şirketini bir araya getirecek FOODEX JAPAN 2026’da, modern yöntemlerle ürettiği geleneksel peynirlerini, dünya pazarında görücüye çıkaracak. 10–13 Mart 2026 tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenecek fuar, Muratbey için Uzak Doğu pazarında yeni iş birlikleri geliştirmek ve mevcut ilişkileri derinleştirmek açısından önemli bir platform sunacak.

Uzak Doğu’ya özel ürün ve iletişim yaklaşımı

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, Uzak Doğu’nun şirketin uzun vadeli ihracat vizyonunda özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Erol, “Çin ve Güney Kore’de olduğu gibi Japonya pazarında da inovasyon ve yerelleştirme merkezli bir strateji izliyoruz. Well-being, sağlıklı yaşam ve modern beslenme trendleriyle uyumlu ürün portföyümüzü, farklı gramaj ve ambalaj seçenekleriyle destekleyerek bölge tüketicisinin beklentilerine göre şekillendiriyoruz.” dedi.

Çin ve Kore’den Japonya’ya uzanan stratejik büyüme

Amerika ve Avrupa’da olduğu gibi Asya’da da inovatif ürünlerle tüketici alışkanlıklarına uyum sağlayan, sürdürülebilir ve uzun vadeli büyüme hedeflediklerini belirten Erol, FOODEX JAPAN 2026’ya, inovatif peynirler başta olmak üzere geniş bir ürün gamıyla katılacaklarını anlattı. Erol, şöyle devam etti:

“ Muratbey olarak, ihracatta yalnızca hacim değil, katma değer ve marka gücü odaklı büyümeyi merkeze alıyoruz. Çin’de ihracat izni alan ilk Türk süt ve süt ürünleri firmalarından biri olarak başladığımız yolculuğu, bugün Kore ve Japonya’yla daha da ileri taşıyoruz. FHC Şanghay’da elde ettiğimiz güçlü temaslar ve Kore’de yürüttüğümüz yerel iletişim çalışmaları, markamızın bölgede bilinirliğini önemli ölçüde artırdı. Yerel mutfak kültürüne uygun peynir bazlı tarifler ve kültürel uyumu gözeten iletişim dilimizle bölgedeki tüketiciyle daha güçlü bağlar kurmayı hedefliyoruz. FOODEX JAPAN 2026’nın, Muratbey’in bu yaklaşımını Japonya’da da görünür kılarak, Türk peynirlerini küresel gıda sahnesinde farklılaştıracak önemli bir adım olarak görüyoruz.”