Muratbey’den Avrupa pazarında istikrarlı yükseliş

Türkiye’nin yerli peynir markası Muratbey, Avrupa'daki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yoğun şekilde devam ediyor. Muratbey, Avrupa Birliği’nin en kozmopolit nüfusa sahip ülkelerinden Almanya’da da pazar payını istikrarlı şekilde arttırıyor. 2008’de yurt dışına açılarak 60’a yakın ülkede marka tescili ve AB ülkelerine ihracat izni alabilen ilk markalardan Muratbey’inbu ülkelerdeki satış grafiği yükseliyor.

2018 yılından bu yana AB ülkelerine peynir ihracatını başarıyla sürdüren Muratbey’in Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Avrupa Birliği ve Ortadoğu ülkeleri, ABD ve Türk Cumhuriyetleri ağırlıklı olmak üzere 5 kıtaya ihracat yapıyoruz. 300’ü aşkın ürün çeşidimizle tüm dünyayı sağlıklı, inovatif, kaliteli ve leziz peynirlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Turquality’nin bize kattığı güçle 2018’den beri Türkiye’den Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Bulgaristan, Romanya ve son olarak İsveç başta olmak üzere Avrupa’ya sürekli yükselen bir grafikle peynir ihraç ediyoruz. Bu yıl ilk kez İsveç’e de ürün göndermeye başladık. Avrupa’da Helix olarak tanınan Burgu, Anadolu Lezzetleri, Tel, Dilimli Izgara Peynir, Misto ve Topi gibi hem inovatif hem de yöresel peynirlerimizin satışları tüm kanallarda ve ülkelerde artmaya devam ediyor” dedi.

“Almanya pazarında ramazan döneminde aktif iletişim çalışmaları gerçekleştireceğiz”

Almanya pazarında iletişim çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Necmi Erol, “Sosyal medya çalışmalarımız kapsamında tüm dijital kanallarda internet reklamlarımız kesintisiz devam edecek. Almanya’nın 3 büyük şehri Köln, Frankfurt ve Berlin’de, markamızın tasarımıyla giydirilmiş en uzun güzergahları yapan tramvay anlaşmamız bu yıl da sürüyor. Ayrıca Köln’de 1 sene boyunca devam edecek megaboardlar ileoutdoor çalışmamız1 Şubat itibarıyla başladı. Bunun yanında Ekim ayında Avrupa’nın en önemli fuarlarından ANUGA’ya katılacak ve bu dönemde de yaygın outdoorreklamları gerçekleştireceğiz. Almanya televizyon reklamlarımız Ramazan itibarıyla başlayacak. Ramazan döneminde hem TV hem outdoor hem dijital kanal hem de market içi, satış noktası iletişim çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Avrupalı peynir severler; Burgu(Helix), Tel, Misto, Anadolu Lezzetleri ve Topi gibi ürünlerimiz başta olmak üzere Avrupa’da en sevilen ürünlerimiziTV ‘de bir çok farklı reklam formatında izleyecek. Son 2 yıldır yoğunlaştırdığımız tüm bu çalışmalarımızın karşılığını alıyor ve her geçen yıl Almanya’da tüketicilerden daha da yoğun ilgi görüyoruz” dedi.

“Yenilikçi ürünlerimizle Avrupa peynir pazarında rekabet ediyoruz”

Muratbey’inAvrupa pazarında giderek daha da tanınan bir marka olmayı başardığını söyleyen Necmi Erol, "Türkiye’de ürettiğimiz yerel peynir çeşitlerinin yanı sıra Ar-Ge çalışmalarıyla ortaya çıkardığımız yenilikçi ürünlerimizle özellikle ürün gamı açısından çok güçlü olan Avrupa peynir pazarında rekabet ediyoruz. Sektörün, ihracatını istikrarlı şekilde artıran en önemli markalarından biriyiz. Bu başarımızın altında inovasyon odaklı yaklaşımımız ve katma değerli ihracatı artırma stratejimiz yatmaktadır. Muratbey olarak yarım yüzyılı aşan deneyimimiz veTurquality’ningücüyle ülkemizi yeni pazarlarda en iyi şekilde temsil etmek ve ülke ekonomimize değer katmak için çalışıyoruz” dedi.