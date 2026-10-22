MURHAK/Alperen Gece: Büyümeyi araç sayısıyla değil, ürettiğimiz çözümlerle ölçüyoruz

Lojistiği yalnızca yükün bir noktadan diğerine taşınması olarak görmediklerini belirten MURHAK Operasyon Direktörü Alperen Gece, lojistiğin de üretimin sürekliliğini ve ticaretin rekabet gücünü doğrudan etkileyen stratejik bir sorumluluk olduğunu bildirdi. Bu yüzden geleceğin rekabetinde belirleyici olanın sadece taşıma kapasitesi olmadığını ifade eden Gece, değişen ihtiyaçlara güvenilir çözümler geliştirebilmenin de rekabet için önemli olduğuna değindi.



1981'e uzanan uluslararası karayolu taşımacılığı tecrübelerini, 2024 yılında Alp Özler Grup bünyesine katılarak yeni bir döneme taşıdıklarını ifade eden Gece, “Bu süreçte filo ve ekipman yenileme yatırımlarıyla operasyonel altyapımızı güçlendirirken, Avrupa hatlarında yıllar içinde kurduğumuz müşteri ilişkilerini ve hizmet sürekliliğimizi korumaya öncelik verdik. 2025 yılında yurt içi taşımacılığa adım atmamız da bu gelişimin önemli bir parçası oldu” diye konuştu.

Taşımacılıkta güveni yalnızca zamanında teslimat olarak tanımlamadıklarını anlatan Alperen Gece, “Taşıdığımız her yükün arkasında bir üretim planı, bir ticari taahhüt ve yerine getirilmesi gereken bir söz olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bizim için iyi lojistik, yalnızca operasyonu tamamlamak değil; müşterimizin işinin kesintisiz devam etmesine katkıda bulunmak demek” diye konuştu.

Geleceğe bakarken büyümeyi araç sayısı veya yeni güzergâhlarla tarif etmediklerinin altını çizen Gece, “Karayolu taşımacılığındaki birikimimizi, müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına yanıt verebilen daha bütünleşik bir hizmet yapısına dönüştürmek istiyoruz. Depolama ve parsiyel taşımacılık alanlarında derinleşmek bu yaklaşımın öncelikli parçaları arasında. Diğer uzmanlık ve taşıma modellerindeki fırsatları ise ihtiyaçlar ve hazırlık düzeyimiz doğrultusunda, aşamalı olarak değerlendirmeyi amaçlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Müşterimizin güvenle başvuracağı iş ortağı olmak istiyoruz”

Gece, Alp Özler Grup'un sağladığı yatırım kapasitesinin, bu hedeflere yaklaşırken önemli bir hareket alanı sunduğunu bildirirken,

“Ancak bizim için yatırımların değeri yalnızca ortaya çıkan yeni kapasitede değil, müşteriye sunulan hizmetin niteliğinde ve sürekliliğinde karşılık bulmalı. Bizim için büyümenin asıl ölçüsü, filomuza kaç araç kattığımız değil, müşterilerimizin kaç farklı ihtiyacına çözüm sunabildiğimizdir. Bugün birlikte çalıştığımız bir müşterimizin yarın farklı bir lojistik ihtiyacı doğduğunda da güvenle başvurabileceği iş ortağı olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gece, “MURHAK'ın geleceğini, kaç araçla yola çıktığımızdan çok, müşterilerimiz için kaç farklı yolda çözüm üretebildiğimiz belirleyecek” ifadelerini kullandı.