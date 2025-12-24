Museum Hotel, Russian Travel Awards’ta Türkiye’nin en iyi butik oteli seçildi

Relais & Châteaux zincirinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan Museum Hotel, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Rusya ile birlikte BDT ülkelerinin (Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan) önde gelen turizm acenteleri ve sektörün karar vericilerini bir araya getiren Russian Travel Awards 2025 kapsamında, “En İyi Butik Otel” unvanına layık görüldü.

Son yıllarda Türkiye turizminin en güçlü kaynak pazarlarından biri haline gelen Rusya’dan, 2024 yılında 6,3 milyonun üzerinde ziyaretçi Türkiye’ye seyahat etti. 2025’te bu sayının 6,4 milyonun da üzerine çıkması bekleniyor. Bu doğrultuda, Rus turizm profesyonellerinin oylarıyla verilen bir ödül, yüksek katma değerli misafir segmentine erişim açısından önemli bir stratejik değer taşıyor.

"Rusya pazarı, Türkiye ve Kapadokya turizmi açısından büyük önem taşıyor"

Museum Hotel Genel Müdürü Tolga Tosun, ödüle ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Bu ödül, Museum Hotel’in hizmet kalitesinin ve misafir deneyimine verdiği önemin Rusya ve BDT ülkelerinde de güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koyuyor. Rusya pazarı, Türkiye ve Kapadokya turizmi açısından büyük önem taşıyor. Bu pazarda sektör profesyonellerinin oylarıyla takdir edilmek ise bizim için ayrı bir gurur kaynağı.”

Russian Travel Awards kapsamında Türkiye’den farklı kategorilerde ödüle layık görülen tesisler arasında yer alan Museum Hotel, “En İyi Butik Otel” unvanıyla Kapadokya’nın lüks ve butik konaklama alanındaki öncü konumunu bir kez daha uluslararası ölçekte tescillemiş oldu.

Museum Hotel, bu yıl ayrıca Michelin Rehberi tarafından 2 Michelin Key ile onurlandırılmıştı.