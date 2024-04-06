Musk, tarih verdi: Sürücüsüz taksi 8 Ağustos’ta görücüye çıkıyor

Son dönemde hisse fiyatlarında hızlı bir geri çekilme yaşayan Tesla'nın patronu Elon Musk, sürücüsüz taksi modelinin 8 Ağustos'ta görücüye çıkacağını duyurdu.

Tesla Inc. uzun zamandır söz verdiği sürücüsüz taksi modelini bu yıl içinde tanıtmayı planlıyor. Tesla’nın CEO'su Elon Musk Cuma günü sosyal medya sitesi X'te yaptığı açıklamada Tesla'nın sürücüsüz taksisinini 8 Ağustos'ta tanıtılacağını duyurdu.

2019'da yatırımcılara anlatılan tam otonom araç, Tesla'nın yüksek değerlemesinin uzun zamandır anahtarı konumunda. Geçtiğimiz haftalarda Tesla, FSD veya Tam Otonom Sürüş olarak pazarladığı sürücü destek yazılımının en son sürümünü tüketicilere sundu.

Öncelik sürücüsüz takside

Şirket, yeni nesil araç platformunun hem daha ucuz bir araba hem de özel bir sürücüsüz taksi içereceğini söyledi. Şirket her iki aracın da tanıtımını yapmış olsa da henüz prototiplerini tanıtmadı. Musk'ın Cuma günü attığı tweet, her ikisi de aynı platform üzerinde tasarlanacak olsa da, sürücüsüz taksinin daha ucuz otomobile göre öncelikli olduğunu gösteriyor.

Reuters Cuma günü erken saatlerde, otomobil üreticisinin daha az pahalı araç planlarını iptal ettiğini ve daha fazla kaynağı bir sürücüsüz taksiyi pazara sunma çabasına kaydırdığını bildirdi. Musk, ayrıntı vermeden "Reuters yalan söylüyor" diyerek yanıt verdi.

Tesla ayrıca ilk çeyrekte teslim ettiğinden 46 bin 561 daha fazla araç üretti ve bu da onu fiyatları düşürmek zorunda bıraktı. ABD'li tüketicilerin hibrit modeller lehine daha pahalı elektrikli araçlardan uzaklaşması, birçok üreticinin filolarını elektrikli hale getirme çabalarını yeniden düşünmesine neden oldu.