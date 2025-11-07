Müşterilerinin indirimlerine en çok güvendiği online perakendeci Amazon oldu!

Bağımsız araştırma şirketi Veri Enstitüsü'nün Amazon Türkiye için gerçekleştirdiği “Tüketici Gözünden İndirim Dönemleri ve Beklentileri Araştırması” sonuçları paylaşıldı. Amazon'un Gülümseten Kasım kampanyası nedeniyle yapılan araştırma, e-ticaret kullanıcılarının indirim dönemlerine bakışını, karar alma süreçlerini ve alışveriş davranışlarını kapsamlı şekilde ortaya koyuyor.



Son altı ayda alışveriş yapan 1.537 kişinin katıldığı online ankete dayanan sonuçlara göre, Türkiye'deki e-ticaret kullanıcıları indirim dönemlerini yoğun olarak takip ediyor. Katılımcıların yüzde 80'i daha önce büyük indirim dönemlerinde alışveriş yaptıklarını ve yüzde 81'i büyük indirim dönemlerini takip ettiklerini ifade diyor. Yüzde 79'u ise önceden karar verdiği ürünü uygun fiyata alma amacıyla alışveriş yaparken yüzde 44'ü anlık fırsatları yakalamak, yine yüzde 44'ü stok yapmak için indirimleri değerlendiriyor.

Fiyat karşılaştırması yapmadan neredeyse hiç alışveriş yapılmıyor, indirim ve fiyat takibi yapmak, zihinsel yorgunluk yaratıyor

İndirim dönemlerinin bu kadar yakından takip edilmesi, tüketicilerin alışverişte en uygun fiyatı bulmak için arayışlarını da artırıyor. Öyle ki katılımcıların yüzde 94'ü alışveriş öncesinde her zaman veya bazen fiyat karşılaştırması yaptığını belirtiyor. Fiyat karşılaştırması yapmadan alışveriş yaptığını söyleyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 2'de kalıyor.



Bununla birlikte indirim ve fiyat takibi yapmak, her üç müşteriden birinde zihinsel yorgunluk ve karar verme zorluğu yaratıyor. Türkiye'deki e-ticaret kullanıcılarının yüzde 35'i sürekli indirim takibinin zihinsel yorgunluk yarattığını, yüzde 30'u ise indirim aramanın satın alma kararını zorlaştırdığını ifade ediyor.

E-ticarette sitenin fiyat politikasına duyulan güven indirim oranının önüne geçiyor

Sonuç olarak e-ticarette iyi fiyat artık sadece indirim oranlarıyla değil, genel olarak satıcıya veya siteye duyulan güvenle de direk orantılı hale geliyor. Araştırmada güvenilir bir fiyat politikası, ürünün orijinalliğine ve satıcıya duyulan güven, indirim oranından daha fazla öne çıkan unsurlar oldu. Ayrıca indirim döneminden hemen önce artan fiyatlar güveni zedeliyor. Bu nedenle müşteriler indirim oranından çok nihai fiyatlara bakarak satın alma kararı veriyorlar.

Müşterileri Amazon'un indirimlerine güveniyor

E-ticaret kullanıcılarına, e-ticaret sitelerinde “indirim gördüğünüzde güvenir misiniz” diye sorulduğunda sektörde belli sitelerin müşterilerine indirimleriyle güven vermek konusunda çok net bir şekilde ayrıştığı gözlemleniyor. Kendi müşterilerine indirim konusunda en yüksek güveni sağlayan online perakendeci olarak en önde çıkan Amazon oldu. Amazon, kendi müşterileri arasında yüzde 83 ile “İndirimlerinde en güvenilir online perakendeci” olarak öne çıkıyor. Araştırmada Amazon'un, gerçekleştirdiği kampanyalarla kendi müşterileri arasında güçlü bir “değer algısı” oluşturduğu da ortaya çıktı. Türkiye'deki e-ticaret kullanıcıları arasında, son 6 ayda Amazon'dan alışveriş yaptığını belirtenlerin yüzde 86'sı Amazon'un sunduğu kampanyaları “gerçekten değerli” bulduğunu söylüyor.

“Tüketiciler, indirimlerin “balon olmadığından”, kampanyaların gerçekten değer sunduğundan emin olmak istiyor”

Yaptıkları araştırma hakkında bilgi veren Veri Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır, “Araştırmamız bize tüketicilerin daha ucuz için fiyat ararken güven aradığını da ortaya koyuyor. Kampanya dönemleri yoğun indirimlerle dolu olmasına rağmen, müşterilerin zihinsel olarak yorulduğunu ve karar verirken basitlik, şeffaflık ve güven aradığını görüyoruz. Katılımcıların neredeyse tamamının alışveriş öncesinde fiyat karşılaştırması yapması, tüketicinin doğru fiyat algısına ne kadar hassas yaklaştığını kanıtlıyor. Bu noktada markaların söylem ve eylem tutarlılığı kritik hale geliyor. Tüketiciler kampanya dönemi öncesi yükseltilen fiyatlardan şikayetçi. Liste fiyatının yükseltilmesinden veya uygun fiyatlı ürünlerin çok az adette satışa sunulmasından dolayı güven kaybediyorlar. Dolayısıyla indirim oranlarının büyüklüğü, tek başına bir tercih sebebi olmuyor; nihai fiyatın rekabetçi olduğuna dair güven belirleyici hale geliyor. Bugünün dinamik e-ticaret ortamında sürdürülebilir başarı; müşteri odaklılık, tutarlılık ve fiyat politikalarında güven verici bir yaklaşım gerektiriyor. Araştırmamızda Amazon'un kendi müşterileri arasında indirim dönemlerinde en yüksek güveni sağlayan online perakendeci olması tüketicinin aslında bize ne beklediğini açıkça söylüyor: Güvenilir fiyat, müşteri odaklılık ve gerçek indirim.” dedi.

“Sadece indirim dönemlerinde değil, her gün iyi fiyat yaklaşımı ve daima müşterinin yanında olmak bizi ayrıştırıyor”

Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem ise açıklamasında şunları söyledi: "Veri Enstitüsü'nün araştırma sonuçları, Amazon'un müşteri odaklı yaklaşımının tam olarak karşılık bulduğunu net biçimde göstermesi açısından önem taşıyor. Müşterilerimizin yüzde 83'ü Amazon'u ‘indirimlerinde en güvenilir online perakendeci' olarak görse de bu, bizim için sürpriz olmadı. Çünkü biz müşterilerimize en iyi fiyatı sunmak için çalışmalarımızı sadece kampanya dönemleri ile sınırlı tutmuyoruz, yılın her gününde en iyi fiyatı sunmak için çalışıyoruz. Bir ürünün fiyatının üzerini çizip fırsat etiketi koyuyorsak, bu son günlerin en düşük fiyatını yansıtan gerçek bir indirimdir. Bu konuda standartlarımız gerçekten çok yüksek. Müşterilerimiz indirim kampanyalarımızda, piyasa şartlarına göre en rekabetçi fiyatlarla gönül rahatlığıyla alışveriş yapsınlar isteriz.”

Ayrıca fiyatların anlık değişebildiği kampanya dönemlerinde satın aldığınız amazon satıcılı bir üründe fiyat düşerse, müşterimiz fark etmese bile aradaki farkı otomatik olarak hediye kartıyla iade ediyoruz. Sattığımız her ürünün de arkasında duruyoruz. Amazon'un A'dan Z'ye garantisiyle alışverişlerini güvence altına alıyoruz. Satıcısı Amazon.com.tr olan ürünlerde yüzde 100 orijinallik garantisi sunulurken memnun kalınmayan ürünleri 30 gün içinde iade etmelerini sağlıyoruz. Sonuçta müşterilerimize Amazon'da gönül rahatlığıyla alışveriş yapma deneyimi yaşatıyoruz.”

Amazon.com.tr, “Gülümseten Kasım” kampanyası ile “balon indirimleri” patlatıyor

Amazon Türkiye'nin müşterileri odağına aldığı ve güven bağının somutlaştığı en önemli dönemlerden biri de Gülümseten Kasım kampanyası. Amazon.com.tr, artık ülkemizde gelenekselleşen Gülümseyen Kasım kampanyası kapsamında bu yıl 28 Kasım'a kadar yüz binlerce üründe kaçırılmayacak fırsatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 10 aya varan taksit fırsatları ve her güne özel flaş indirimler sunuyor. Müşterilerine “Amazon'la kafan rahat” mesajını veren Amazon.com.tr, alışverişlerde balon indirimleri patlatmayı ve böylece kafa karışıklıklarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Müşteriler, Gülümseten Kasım kampanyasında teknoloji ürünlerinden ev yaşamına, modadan kişisel bakıma kadar geniş bir ürün yelpazesinde, Amazon güvencesiyle alışveriş yapmanın rahatlığını yaşıyor. Prime üyelerine özel hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleri, bu kampanya döneminde de yüzleri gülümsetiyor. Ayrıca kampanya boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan ve satıcısı amazon.com.tr olan seçili ürünlerde ürünün fiyatı düşerse, Amazon aradaki farkı hediye kartı olarak müşterilerinin hesabına tanımlıyor.