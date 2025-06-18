Mutfakta doğaya saygının sembolü: Tefal Ceramic Renew Serisi

Dünyanın lider küçük ev aletleri üreticilerinden Tefal, Ceramic Renew serisiyle çevreye duyarlı ve sağlıklı pişirme deneyimini bir araya getiriyor. Yapışmayan seramik Inoceram Glide teknolojisi ile Tefal Ceramic Renew serisi mutfak deneyimlerine keyif katıyor. Gelişmiş indüksiyon teknolojisi barındıran Thermo-Fusion™ tabanı sayesinde hızlı ısıtma ve eşit pişirme sonuçları sağlayan seramik ürünler tüm gazlı, elektrikli, seramik ve indüksiyonlu set üstü ocaklarla da uyumlu.

Ceramic Renew serisi, az yağlı pişirmeyi zahmetsiz hale getiriyor

Yaz aylarında mutfakta geçirdiğimiz zamanı hafifletmek ve çevreye duyarlı seçimler yapmak artık çok daha kolay. Tefal'in yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövdeyle ürettiği Ceramic Renew serisi, dayanıklı ve yapışmaz yeni nesil seramik kaplaması sayesinde az yağlı pişirmeyi zahmetsiz hale getiriyor. Çevre üzerinde daha az etkiyle daha iyi pişirme sunan bu eko-tasarımlı seri, sürdürülebilir mutfakların yeni yıldızı oluyor. Hem güvenli ve pratik pişirme için hem de kolay temizlik için ideal bir ürün serisi olan yapışmaz seramik kaplamalı Ceramic Renew serisi zarif ahşap görünümlü detaylarıyla da dikkat çekiyor.

Tefal'in Ceramic Renew serisi, 3 parça ve 11 parçalık Ingenio serisinde de yer alıyor

Seramik serisinde, dört farklı ölçüde (24, 26, 28, 30 cm) tava, 28 cm wok tava, 24 cm tencere ve Tefal'in çok sevilen fonksiyonel Ingenio seti bulunuyor. Seramik kaplamayı tercih edenler için Tefal'in Ceramic Renew serisi, yenilikçi çıkarılabilir sap sistemi ve yerden tasarruf sağlayan iç içe geçen tasarıma sahip 3 parça ve 11 parçalık Ingenio serisinde de yer alıyor. Tüm set üstü ocaklarla uyumlu olan ve fırına da girebilen Ingenio Ceramic Renew, çıkarılabilir sapı ve iç içe geçebilen tasarımıyla hem yerden tasarruf sağlıyor hem de saklama ve temizlikte büyük kolaylık sunuyor. Tüm bu özellikleriyle Ingenio, yemek yapma alışkanlıklarını daha sürdürülebilir ve kullanıcı dostu bir deneyime dönüştürüyor.