Lojistik, tedarik zinciri ve depolama faaliyetleri kapsamındaki tüm ihtiyaçları kurumsal çerçeveler içinde çözmeyi hedefleyen Mutlular Transport, elektrikli araç filosunu büyüttü. Çevreci uygulamaları doğrultusunda 12 tane binek C sınıfı elektrikli araç alan Mutlular Transport, karbon salımını azaltmayı ve daha yeşil bir dünya için yeşil lojistik uygulamalarını hayata geçirmeyi planlıyor.

Elektriğini kendisi üretiyor

Çevre dostu çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Mutlular Transport Yönetim Kurulu Üyesi Mutluhan Akan, “Firma olarak çevreye saygılı bir ilkemiz var. Yeşil lojistiğin tüm parametrelerini şirketimizde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu dünyayı kaynakları ile birlikte çocuklarımıza bırakabilmeliyiz. Dünyamızın kaynakları sınırsız değil. Özellikle enerjiyi verimli kullanmalı ve yenilenebilir temiz enerji ile Mutlular Transport olarak örnek olmalıyız dedik. Antrepomuzun üstünde güneş enerji santrali bulunuyor. Kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Çevreci davranıyoruz.” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem verdiklerini ve temiz enerji ile müşterilerine kesintisiz hizmet sağladıklarını belirten Akan, “Çok kısa zamanda şirkette binek araçların tamamı elektrikli olacak. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz” dedi.