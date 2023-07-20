'Müzeleri depreme hazırlamak için kamu-özel ortaklığı geliştirilmeli'

Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serim, Topkapı Müzesi’nde bulunan Kutsal Emanetler Koleksiyonu ve milyarlarca dolar değerindeki Çin Porselenleri Koleksiyonu için acil harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Serim, “Depreme dayanıklı olarak tasarlanmış müzelerin bu koleksiyonlar için ayrı ayrı tasarlanıp inşa edilmesi için çalışma başlatmalı ve hızlı şekilde bu koleksiyonları güvenli teşhir ve depo alanlarına taşımalıyız” açıklamasında bulundu.

Serim, konuya ilişkin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Şehir Hastaneleri ve havalimanlarında uygulanan kamu-özel-Ortaklığı modeline benzer bir modelle dünyanın en iyi mimarlarına tasarlatılmış, deprem mühendisliği harikası müzelerde insanlık mirası eserlere layıkınca koruyuculuk yapmalıyız. Özel sektör tarafından yüksek teknolojiyle inşa edilmiş ve tsunami riskine maruz kalmayacak alanlardaki mevcut müzeler veya askeri tesisler bu eserleri hemen koruma altına almak için kullanılmalıdır zira depremin ne zaman geleceğini bilemiyoruz. İstanbul depremine hazırlıklar konuşulurken kültür varlıkları ve müze koleksiyonlarının korunması ve güvenliğinin yeterince konuşulmaması üzüntü verici. Ayrıca turizm ülkesi olan ülkemiz farklı bir yaklaşımla bu alanda karlı iş modellerinin geliştirilmesinde dünyaya örnek olabilir ve öncülük edebilir. Ne yazık ki kültür ekonomisinin önemi ve faydaları kapsamlı bir şekilde tartışılamadı. Konunun muazzam ekonomik bir boyutu da mevcut.”

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