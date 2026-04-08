Müzeverse’ün yeni deneyimi: Piramitlerin gizemi ziyaretçilerle buluşuyor

“Piramitlerin Gizemi - Ustaların Antik Mirası” deneyimi, Giza Büyük Piramidi’nin nasıl inşa edildiğine dair 4.500 yıllık sorulara, bilimsel keşifler ve etkileyici bir hikaye anlatımıyla yanıt arıyor. Şu ana kadar Galataport İstanbul’daki deneyim merkezinde yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırlayan 3 farklı VR deneyiminin ardından Müzeverse, yeni içeriğiyle ziyaretçilerini geçmişi izlemeye ve tarihin en büyük mühendislik başarılarından birinin parçası olmaya davet ediyor. Katılımcılar tarihin farklı dönemlerini Galataport İstanbul O2 Blok’ta yaşamaya devam edecek.

“Deneyim Yaklaşımımızı Sürekli Geliştireceğiz”

Yeni deneyimin, tarih algısını dönüştüren bir yaklaşım sunduğunu belirten VR Future Kurucusu Fahad Rehman, “Kültür-sanat alanında dijital deneyimlere olan ilgi her geçen gün daha da görünür hale geliyor. İnsanlar artık klasik anlatıların ötesine geçen, içine dahil olabildikleri içeriklerle bağ kuruyor. Bu dönüşüm, bizim de deneyim yaklaşımımızı sürekli geliştirmemizi gerektiriyor. Müzeverse olarak odağımız, teknolojiyi araç olarak kullanmanın ötesinde onu güçlü bir anlatım dili haline getirmek. Bu doğrultuda kataloğumuzu seçerken, izleyiciyle kurulan etkileşimi daha ileri taşıyan, deneyimi derinleştiren içeriklere öncelik veriyoruz. Çok uluslu bir yapının Türkiye’deki temsilcisi olarak, önümüzdeki dönemde de bu alandaki içerikleri çeşitlendirerek büyümeye devam edeceğiz.” dedi.

“Kültürel İçeriği Daha Erişilebilir ve Etkileşimli Hale Getiriyoruz”

Müzeverse’ün yeni içeriğinin, bilimsel bilgi ile anlatı gücünü bir araya getirdiğini ifade eden VR Future Kurucu Ortağı Virgile Mangiavillano, “Bugün kültürel içeriklerin sunum biçimi önemli bir dönüşümden geçiyor. Ziyaretçiler, daha katılımcı, daha akışkan ve daha kişisel deneyimler bekliyor. Bu beklenti içerik üretiminde yeni bir yaklaşımı da beraberinde getiriyor. Müzeverse olarak amacımız, kültürel mirası herkes için daha erişilebilir kılarken, aynı zamanda daha etkileşimli bir deneyim alanı yaratmak. Farklı yaş gruplarına hitap eden, merak uyandıran ve tekrar deneyimlenmek istenen içerikler geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu yaklaşımın Türkiye’de kültür-sanat deneyiminin dönüşümünde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.