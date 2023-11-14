MVT Elektrik'ten ihracatını 25 milyon Euro’ya çıkarma hedefi

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Manyetik aktüatörlerle donatılmış yüksek teknolojili vakumlu devre kesicilerin üretiminde sektörde kendine yer edinen uluslararası elektrik güç sistemleri teknoloji şirketi Magvatech, Türkiye’deki iştiraki olan MVT Elektrik ile 20’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Ege Serbest Bölge’de (ESBAŞ) 1 yıl önce kurulan ve 4 bin metre kare alan üzerine faaliyet gösteren MVT Elektrik, burada gerçekleştirdiği üretiminin tamamını ihraç ediyor. Dünyanın önde gelen şirketleriyle rekabet ettiklerini söyleyen MVT Elektrik Genel Müdürü Güntaç Kocatürk, 2024 yılında 25 milyon Euro ihracat hedefi koyduklarını belirterek, “Güney Afrika ve Brezilya pazarlarında birinci sırada yer alıyoruz. Avrupa pazarında da ilk 5 firma arasındayız. Ürünlerimizin eksi 45 derecede bile çalışması Kanada ve Kuzey Avrupa pazarına açılmamızı sağlıyor” dedi.

“2027’de ihracat hedefimiz 40 milyon Euro”

Mevcut tesislerinde kapasiteleri doldurduktan sonra yeni yatırımların da gündeme geleceğini ifade eden Kocatürk, “Firmamızın 2023’de hedefi kuruluşu ve organizasyonu tamamlamaktı; ancak bunun öncesinde üretime ve lojistik HUB olarak çalışmalarına başladı. Şirket olarak 2023 yılının sonunda 3 milyon Euro satış ile ilk yılımızı tamamlayacağız. 2024 hedefimiz ise 25 milyon Euro üretimden satış. Üretimin tamamını ihraç ediyoruz. 2025-2027 hedeflerimiz de nihai olarak 40 milyon Euro’luk satışı yakalamak olacak. Bu hedeflerimizi yakalamaya çalışırken personel sayımızı da bu sene sonu 30 kişiye yükselteceğiz. 2024 yılında personel sayımızı 45 kişi yapmayı hedefliyoruz. Toplamda ise 70 kişilik bir organizasyon planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ege Serbest Bölgesi’nde ürettikleri ürünler hakkında bilgiler verene Kocatürk, “Manyetik vakum kesici teknolojisine sahip, orta gerilim otomatik kesici ürünler üretiyoruz. Indoor (iç saha) ve autdoor (dış saha) olarak 2 ayrı grupta kesicilerimizi ayırabiliriz. Kesicilerimizi 15, 27 ve 38 KV olarak sınıflandırabiliriz. Kendi içinde şarj olan ve elektrik olmadan 48 saat çalışabilen pilleri ve kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmemesi ürünlerimizin bazı artı özellikleri olarak sıralanıyor. Ayrıca ürünlerimizin eksi 45 derecede dahi çalışabilmesi de bir diğer tercih sebebi. Ürünlerimizin diğer avantajlarını kompakt ölçüleri ve rakip ürünlere göre hafif olması şeklinde sıralayebiliriz” diye konuştu.

Şirketin birinci yılında bir araya geldiler

MVT Elektrik ekibi kuruluşunun 1. yıl dönümünde 60’dan fazla partner-tedarikçi firma ve 80’den fazla temsilci ile bir araya geldi. Geçen bir yıldaki çalışmalarını, yaptıklarını, yapacaklarını ve stratejilerini paylaşan Güntaç Kocatürk, “Hikayemiz Ege Serbest Bölgesi’nde 300 metrekare alanda başlamıştı, fabrika inşaatımızın tamamlanması ile, 2 bin 200 metre kare alana taşındık, sonrasında yatırımımızı büyüterek fabrikamızı 4 bin metre kare kapalı alana çıkardık. Her geçen gün daha iyisini yapmak için hep birlikte üretmeye devam edeceğiz” dedi.