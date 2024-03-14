n11’de Ramazan’a özel kampanyalar

n11, Ramazan ayında kullanıcılara yönelik özel kampanyalarına başladı. Ramazan kolilerinden temel gıda ihtiyaçlarına, elektrikli ev aletlerinden sofra aksesuarlarına kadar geniş ürün yelpazesiyle n11, sunduğu ürün temalarıyla kullanıcılarının aradıklarını kolaylıkla bulmalarını sağlıyor.

Ramazan boyunca n11, her gece 22.00 ile 06.00 saatleri arasında ana sayfasından duyurulan ve her gün değişen tutarlardaki sahur kuponlarıyla kullanıcılarının avantajlardan yararlanmasını sağlıyor.

Geçen yıl Ramazan ayında en çok rağbet gören ürünler arasında olan hurma, lokum, kolonya, çaydanlık, Türk kahvesi ve kahve fincanı gibi ürünler ile çok daha fazlası, bu yıl da n11’de avantajlı fırsatlarla kullanıcılarını bekliyor.