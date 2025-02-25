n11'den, Ramazan ayına özel kupon kampanyası

n11, Ramazan hazırlıklarını avantajlı fiyatlarla yapmak isteyen kullanıcıları için 28 Şubat’a kadar özel bir kampanya sunuyor. Mutfak aletlerinden süpermarket ürünlerine kadar tüm seçili ürünlerde geçerli olan bu kampanya kapsamında, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde günlük 1.000 adetle sınırlı 100 TL’lik kupon, “ramazan100” koduyla kullanılabilecek.

Geçen yıl büyük ilgi gören sahur kuponları bu yıl da devam ediyor

Ramazan ayı boyunca, 1 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında, her akşam 22.00’den sahur vaktine kadar değişen tutarlarda sürpriz kuponlar n11 kullanıcılarına sunulacak. Geçtiğimiz yıl Ramazan kampanyasında büyük ilgi gören milyonlarca lira değerindeki kuponlar siparişlerin yarısından fazlasında kullanıldı. Kuponların en yoğun kullanıldığı saatler 20.00-00.00 arası olurken, en çok alışveriş yapılan şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. Ayrıca Konya, Adana, Mersin, Muğla ve Balıkesir’deki kullanıcılar da kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Geçtiğimiz yıl en fazla kupon kullanılan kategori süpermarket ürünleri olurken, kozmetik, kadın giyim & aksesuar, çocuk ayakkabısı ve anne & bebek ürünleri de öne çıkan kategoriler arasında yer aldı.