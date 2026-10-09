n11’in yeni CEO’su Seydi Eren Ünlü oldu

DMSF Holding, e-ticaret platformu n11’in üst yönetim yapısında önemli bir değişikliğe giderek şirketin yeni CEO'su olarak Seydi Eren Ünlü’nün atandığını bildirdi.

DMSF Holding Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim Kurulu olarak, Sayın Nihal Dindar Akın’a son dört yılda sergilediği liderlik ve sunduğu değerli katkılar için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisinin liderliğinde şirketimiz; Türkiye e-ticaret pazarındaki konumunu güçlendiren ve gelecekteki büyümesi için sağlam bir temel oluşturan kapsamlı bir stratejik, ticari, operasyonel ve teknolojik dönüşüm sürecini tamamladı. DMSF Holding Yönetim Kurulu olarak, şirketi zorlu dönemlerden geçirerek n11’i bir sonraki gelişim aşamasına hazırlama yolunda gösterdiği emeğe büyük değer veriyoruz.”

5 yılda 1 milyar dolarlık yatırım ve 5 kat büyüme hedefi

Önümüzdeki beş yıllık dönemde iş hacmini beş katına çıkarmayı ve toplam yatırımlarını 1 milyar dolara ulaştırmayı hedefleyen n11, yeni gelişim aşamasında depolama tesisleriyle kendi altyapısını geliştirmek, ihracatı artırmak ve son kullanıcıya en iyi hizmeti sunmak gibi iddialı hedefler doğrultusunda ilerleyecek. n11’in üst yönetim yapısındaki bu değişim ile şirketin stratejik önceliklerini kararlılıkla sürdürmesini desteklemesi ve bir sonraki büyüme evresini hızlandırması amaçlanıyor.