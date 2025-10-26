  1. Ekonomim
Nakitera'dan fintek sektörüne 360 derece nakit akışı çözümü

Nakitera, tüm ödeme ve tahsilat süreçlerini tek çatı altında toplayan 360° finansal ekosistem yaklaşımıyla fintek sektöründe bir ilki gerçekleştirerek, ‘uçtan uca yönetilebilirlik’ sunuyor. 20’den fazla banka ve ödeme kuruluşuyla entegre çalışan altyapısı, yapay zeka destekli teknolojileriyle işletmelerin finansal karar süreçlerini daha akıllı, hızlı, esnek ve öngörülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Nakitera'dan fintek sektörüne 360 derece nakit akışı çözümü
Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin finansal operasyonlarını tek platformda buluşturan Nakitera, güçlü altyapısı ve yapay zeka vizyonuyla büyümesini sürdürüyor. Hızla büyüyen müşteri portföyüyle 15 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşan Nakitera, ödeme ve tahsilat süreçlerini tek çatı altında toplayarak ‘uçtan uca yönetilebilirlik’ sunuyor.

MoneyPay Finansal Teknoloji adıyla başladığı yolculuğunda isim değişikliğine giderek Nakitera markası ile yoluna devam eden şirket, 20’den fazla banka ve ödeme kuruluşuyla entegre çalışan altyapısı, 8 farklı ürünü ve yapay zeka destekli teknolojileriyle şirketlerin, nakit yönetiminde hızlı, güvenli, öngörülebilir ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlıyor.

360° finansal ekosistem tek platformda

Tedarikçi Finansmanı, Dinamik ve İhale Usulü İskonto, Mega Merchant, Doğrudan Borçlandırma ve Kurumsal Cüzdan gibi çözümleriyle Nakitera; kurumsal firmalardan tedarikçilere, bayilerden satış noktalarına her katmanı aynı ekosistem altında buluşturuyor.

Fintek sektöründe bir ilk olarak geliştirdiği ‘Ortak Ödeme Paneli’ ile Nakitera; kredi kartı, ticari kredi veya ödeme iste gibi farklı yöntemleri tek arayüzde birleştirerek işletmelerin ödeme ve tahsilat süreçlerini esnek, hızlı ve güvenli bir şekilde yönetebilmelerini sağlıyor.

Nakitera, ödeme ve tahsilat süreçlerini dijitalleştirirken aynı zamanda likidite, sürdürülebilirlik ve sadakat odaklı bir iş modeli de kuruyor. Kurumsal Cüzdan ürünü sayesinde işletmeler, kendi bayi ağlarında puan, kampanya ve ödül yönetimi içeren kapalı devre bir ödeme altyapısı kurabiliyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli AI Agent ve Akıllı CFO Dashboard çözümleri ise, finansal verilerin gerçek zamanlı analizini mümkün kılarak işletmelerin nakit akışını daha öngörülebilir ve verimli hale getiriyor.

Arukel: Finansal sürdürülebilirliği güçlendiren stratejik yol arkadaşıyız

Henüz ilk yıllı doldurmadan, Nakitera ürünlerinin Türkiye’nin büyük şirketlerinde aktif şekilde çalıştığını belirten Nakitera Genel Müdürü Bulut Arukel, “Elde ettiğimiz hacim ve müşteri büyümesi, vizyonumuzun sahadaki karşılığını gösteriyor. Bizim için mesele yalnızca teknoloji değil; işletmelerin finansal sürdürülebilirliğini güçlendiren, stratejik bir yol arkadaşı olmak. Aktif firma, bayi ve tedarikçi sayımızı artırmaya devam ederek 15 milyar TL işlem hacmi hedefimizi gerçekleştirdik. Bundan sonraki dönemde her çeyrekte en az bir yapay zeka tabanlı yeniliği devreye alarak işletmelerin finansal karar süreçlerini daha akıllı ve öngörülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

