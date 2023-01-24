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NAOS Kozmetik, rekabet soruşturmasında uzlaştı

NAOS İstanbul Kozmetik hakkındaki rekabet soruşturması "uzlaşma"yla sonuçlandı

Haber Merkezi
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Rekabet Kurulu'nun, NAOS İstanbul Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürüttüğü soruşturma uzlaşma kararıyla tamamlandı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, soruşturmanın, sunulan uzlaşma metninin, Kurulca kabul edilmesiyle sonlandırılmasına karar verildi.

Firma tarafından ihlalin varlığı kabul edilirken, uzlaşma usulü sonucunda yüzde 25 indirim yapılarak 4 milyon 965 bin 727 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.