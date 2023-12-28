Narteks'ten sigorta ve ekspertiz şirketlerine deprem dayanışması için teşekkür

MİNNETTARIZ

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından neredeyse bir yılı geride bıraktık.

Yaşadığımız büyük felaket sonrası pek çoğumuz yakınlarını,

anılarını hatta umutlarını geride bıraktı.

O an sadece şehirlerimiz değil; hayatlarımız ve geleceğimiz de sallandı.

Bir an durduk, durulduk. Ve ardından, hiç beklemeksizin yeniden yola koyulduk.

Bu yolda, hayata tutunmanın ve şehrimizi yeniden ayağa kaldırmanın tek yolu

daha çok üretmek ve daha çok paylaşmak oldu.

Çalışanlarımızla acılarımızı bir yana bırakıp, işletmelerimizi yeniden faaliyete geçirmek için

tüm şartları seferber ettik ve hep beraber omuz verdik.

Bu süreçte ilk günden itibaren yanımızda bulunarak bizlere destek olan

Sigorta ve Ekspertiz şirketlerimize özel olarak teşekkür etmek isteriz.

İşletmelerimizde oluşan hasarların tespiti ve tazmininde gösterdikleri

hızlı ve çözümcül tutumları ile

SOMPO SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürü Sayın Fahri UĞUR'a

Kurumsal Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Uğur ÖZER'e

Satış Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hasan BAYATA'ya

Hasar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayhan ARSLAN'a

Oto Dışı Hasar Koordinatörü Sayın Sevda POYRAZ'a

Güney Anadolu Bölge Müdürü Sayın Volkan GÜZHAN'a

Güney Anadolu Bölge Acente Satış Müdürü Sayın Fatih GÜNEŞ'e

Reasürans ve Özel Riskler Takım Lideri Sayın Nihan KESERATAR'a

Kurumsal Portföy Satış Yöneticisi Sayın Ayşe SOLGUN SİPKİ'ye

Reasürans ve Özel Riskler Kıdemli Dosya Yöneticisi Sayın Fehime TURŞAK'a

ve diğer tüm yöneticilerine

AC GLOBAL EKSPERTİZ

Kurum Ekspertizleri Sayın Cenk Bora BUDAK, Sayın Cemal SÖNMEZ,

Sayın Erkut Emre ÖĞÜTCEN'e

ve diğer tüm yöneticilerine

ACENTEMİZ MARSİ SİGORTA

Kurum Yetkilileri Sayın Tahsin GÜÇLÜ, Sayın Yusuf KİRİŞCİ ve Sayın Emre Can GÜÇLÜ'ye

TEŞEKKÜR EDERİZ.

Onların varlığı ve desteği ile artık daha güçlüyüz.

Yatırımlara devam ediyor, daha çok üretiyor, daha çok paylaşıyoruz.

Şüphesiz ki, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.