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Nasdaq, 306 milyon dolar kar etti

Nasdaq, üçüncü çeyrekte karını geçen yılın aynı göre yüzde 4 artırdı. 294 milyon dolardan 306 milyon dolar net karın yanında hisse başına kar 53 cent olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Nasdaq, 306 milyon dolar kar etti
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Borsa operatörü Nasdaq, üçüncü çeyrekte karını geçen yılın aynı dönemindeki 294 milyon dolardan 306 milyon dolara çıkardı. Hisse başına kar 53 cent olarak gerçekleşti. Analistler hisse başına 69 cent kar bekliyorlardı.

Tek seferlik kalemlerden arındırılmış, düzeltilmiş kar 74 cent oldu. 

Nasdaq, finansal teknoloji ürünlerini barındıran çözümler işindeki güçlü talebin yardımıyla üçüncü çeyrekte 1,9 milyar dolar gelir elde etti. Düzeltilmiş gelir ise 1,17 milyar dolar beklentinin altında 1,15 milyar dolar oldu.

Nasdaq'ın finansal teknoloji işinden elde edilen gelir bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 56 artarken, şirketin çözümler işinden elde edilen gelir yüzde 26 artışla 872 milyon dolara yükseldi.

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