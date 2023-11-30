Naturarge, organik ve vegan içerikli ürünleriyle Avrupa’yı hedefliyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Balıkesir Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun olan ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladıktan sonra, yüksek lisans sürecinde keşfettiği deney yapma sevgisinin peşinden giden Naturarge Kurucusu Elif Yılmaz Pekçalışkan, TÜBİTAK’ın 1512 Girişimcilik Destek Programı (BiGG) kapsamında yüzde 100 hibe desteği kazanarak, 2019 yılında, gıda ve kozmetik alanında faaliyet gösteren Naturarge’yi kurdu.

Renkli kozmetik ve kişisel bakım ürünleri alanında Cladode markasıyla vegan ve organik ürünler üreten ve bunu Cosmos Organik Sertifikası ile tescilleyen Pekçalışkan, bu sertifika ile üretim yapan ilk teknopark firması olarak Türkiye’de marka bilinirliğini artırmayı ve sonrasında Avrupa pazarına açılmayı hedefliyor.

BİGG programından yüzde 100 hibe desteği kazanarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) yerleşkesinde bulunan Teknopark İzmir’de girişimci olarak kendi laboratuvarını kurduğunu aktaran Pekçalışkan, “Farklı projelerde araştırmacı olarak ve iş dünyasında uzman kimyager olarak yer aldım. Sonrasında, TÜBİTAK desteğiyle aldığım cihazlarla birlikte, öz sermayemi kullanarak laboratuvarımı genişlettim. İstediğim düzeyde Ar-Ge çalışmaları ve yeni projeler yapma imkanı sağladım. Dört yıldır Teknopark İzmir’ de Naturarge ile faaliyet gösteriyoruz” diye konuştu.

Yakın zamanda Naturarge’nin yeni bir yola girdiğini belirten Pekçalışkan, “Tüm tecrübelerimizden ve Ar-Ge çalışmalarımızdan elde ettiğimiz ürünlerimize, tescilli markamız olan Cladode ile can verdik. Bu ürünlerimizin satışını kızımın doğumumdan 1 gün önce başlattık. Son bir yılda, kızım ve Cladode olmak üzere iki bebeğim oldu diyebilirim. Tüm ürünlerimiz bir buçuk yıllık bir projenin ürünü. Doğal renkli kozmetikte etkili ürünler geliştirmek kolay değil. Sayısız Ar-Ge çalışmaları, literatür incelemeleri yaparak nihai formülasyonlara ulaştık. İnsana, çevreye ve hayvanlara saygılı olma düsturu ile ilerledik. En zorlu aşamalarımızdan biri olan tüm dünyada kabul gören ve çok ciddi denetimleri bulunan Cosmos standardına uygun üretim yerimizi oluşturduk. Sertifikasyon kuruluşu tarafından çok ağır denetimlerden geçerek onay aldık” ifadelerini kullandı.

Üretimde kullanılan hammaddelerden, üretim süreçlerine kadar minimum atık oluşturma gayreti içinde olduklarını dile getiren Pekçalışkan, “Üretim yerimizde bir atık sistemi oluşturduk, her şeyi yerinde ayrıştırıyoruz. Kullandığımız hammaddeleri tedarik ettiğimiz firmaların çevresel atıklar ile ilgili yaptığı çalışmalar ve misyon edindiği değerleri inceliyor, hammaddeler elde edilirken geçirdiği işlem adımlarını kontrol etme gayretini benimsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Cosmos organik kozmetik standardının, dünya çapında güvenilirliğe sahip olduğunu ifade eden Pekçalışkan, “Belgelendirme kuruluşundan bu sertifikayı alan ürünler doğal, çevresel olarak güvenilir ve insan sağlığına zarar vermeyen içeriklerle üretiliyor. Sadece ürünü değil, ürünlerin içinde yer alan maddeleri, ürünlerin üretim yöntemlerini, paketleme metotlarını ve tesisi, ürünlerin depolanma durumlarını ve bu ürünlerin etiketlenme işlemlerini denetliyor ve çok katı kuralları bulunuyor. Bu sertifikayla ürünlerin doğal, çevresel olarak güvenilir ve insan sağlığına zarar vermeyen içeriklerle üretildiği kanıtlanmış oluyor. Bizden aldığınız her üründe yeni nesil biyolojik güzellik hareketinin destekleyicisi oluyorsunuz” diye konuştu.

“Cosmos organik sertifikalı ilk teknopark firmasıyız”

Sertifika kuruluşunun verdiği bilgiye göre Türkiye’de Cosmos organik sertifikalı kozmetik ürünlerini teknoparkta üreten ilk firmanın Naturarge olduğunu belirten Pekçalışkan, “Azmimiz ve kararlılığımız sayesinde süreç sonunda tüm prosedürleri yerine getirdik ve sertifikamızı aldık. Bileşenler güvenlik kontrollerini Çevresel Çalışma Grubu (EWG) platformu üzerinden sağladık. Formülasyonlarımızı oluştururken kontrollerini sağladığımız içerik bileşenlerimizin her birini titizlikle puanladık. Dünyaca bilinirliği ve saygınlığı olan bu platformda, ve bu derecelendirme sisteminde 1-2 puan arasında yer alan güvenlik seviyesine uygun olarak seçtik” diye konuştu.

“Doğal ve etkili ürün imkansız değil”

‘Doğal olan etkisizdir’ algısını yıkmayı amaçladıklarını vurgulayan Pekçalışkan, “Doğal ve etkili ürünler yapmak çok zordur ama imkansız değildir. Sağlam bir Ar-Ge, bilgi birikimi, tecrübe ister. Bu algıyı ürünlerimiz ile yıkmak istiyoruz. Özellikle renkli organik kozmetikte Türkiye pazarında marka bilinirliğimizi artırmayı, daha sonrasında ise ürünlerimizi Avrupa’ya ulaştırmayı hedefliyoruz. Hatta sonrasında dünyaya ulaştırmak istiyoruz. Organik kozmetik pazarının yurtdışında Türkiye’den daha iyi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ihracat yapmaya sıcak bakıyoruz. İhracatta öncelikli hedefimiz, lojistik avantajı nedeniyle Avrupa ülkeleri” ifadelerini kullandı.