Naturelgaz, yılın üçüncü çeyreğinde net karını 6 kat artırdı

Naturelgaz, bu yılın üçüncü çeyreğine yönelik finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirket yılın 9 ayında satış hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 215,2 milyon standart metreküpe çıkardı. Naturelgaz'ın toplam satış hacmi içindeki "Şehir Gazı" işkolunun payı da arttı. Şirketin LNG satış hacmi 2 milyon standart metreküpten 3,5 milyon standart metreküpe yükselirken, dökme CNG satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış göstererek 111,2 milyon standart metreküp olarak gerçekleşti.

Naturelgaz, aynı dönemde net karını ise enflasyon muhasebesi hesaplaması ve satış hacmindeki artışın da etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6 kat artırarak 131,1 milyon liraya yükseltti.

Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemiyle yatay bir seyir izleyerek 682 milyon lira oldu. Şirket, yılın 9 ayında bir önceki yıla göre brüt karını yüzde 1'lik bir artışla 856 milyon liraya yükseltirken, verimli maliyet yönetimi ve satış hacmindeki artışın etkisiyle vergi öncesi karını da yüzde 138'lik artışla 215 milyon liraya çıkardı.

Geçen yılın 9 aylık döneminde 395 milyon lira olarak gerçekleşen esas faaliyet karı ise, enflasyon muhasebesi uygulamalarının sonucunda artan amortisman giderlerinin de etkisiyle 356 milyon lira olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, önceki dönemlerde etkin maliyet yönetimine dair attıkları adımların başarılı sonuçlarını gördüklerini belirterek, "Başta Şehir Gazı iş kolumuz olmak üzere artan satış hacmimiz finansallarımızı destekleyen en önemli konu oldu. Bunun sonucunda da önemli bir net kar elde ederek yılın 9 ayını tamamlamış olduk. Hatırlanacağı üzere bu yılın ilk yarısında da bir önceki yılın aynı dönemine göre net karımızı 4 kat artırmıştık. Başarılı finansal sonuçlar için stratejik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza gelecek dönemlerde de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​