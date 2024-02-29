NBL Games rotasını ABD'ye çevirdi

1,5 milyar dolar büyüklüğü geçen oyun sektörünün yeni oyuncusu NBL Games’in yeni oyunu pazara giriş yaptı. 11 ödüllü "Hadi" uygulamasının arkasındaki isimler Emre Ulusoy ve Gökhan Örün’ün yanı sıra ‘Maçkolik’, ‘Ofsayt’ ve ‘Kafatopu’ oyunlarıyla tanınan Erdem Yurdanur, Ömer Kırkağaclıoğlu ve Kokteyl ekibinin güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkan NBL Games’in 150 milyon TL değerleme üzerinden ilk yatırım turunu tamamladığı bildirildi.

Tohum yatırım turu, Heaventures başta olmak üzere, Abidin Gülmüş, Nedim Özkan, Tolga Camadan, Kerim Dumanlı, Savaş Keleş ve Cengiz Zabcı gibi yatırımcılar tarafından desteklendi. Yurt içiyle birlikte yurt dışında da büyümeyi hedefleyen NBL Games, ilk oyunu olan Quiz Crush ile ilk olarak Türkiye pazarında çıktığı yolculuğunda, şimdi de ABD pazarına girmeye hazırlanıyor.

"Dünyada ilk olacak deneyimler yaşatmayı hedefliyoruz”

2023 yılında kurulan NBL Games’in yol haritasını değerlendiren Erdem Yurdanur, “Oyuncularımıza sadece eğlenceli değil, aynı zamanda onları zihinsel olarak da zorlayacak, sosyal etkileşimi yüksek ve yenilikçi oyunlar sunmak istiyoruz” ifadelerini kullanırken, Emre Ulusoy ise “Quiz Crush ile sadece başlangıcı yaptık. Yolculuğumuz boyunca, oyun severlere yine dünyada ilk olacak deneyimler yaşatmayı hedefliyoruz” sözleriyle oyun severleri bekleyen yeni heyecanlara vurgu yapıyor.

Hedef oyun pazarının unicorn’ları arasına katılmak

Dünya genelinde 3,3 milyar kişinin dijital oyun oynadığı tahmin ediliyor. Dünyada dijital oyunlardan elde edilen gelirlerin 2023 yılında 184 milyar dolara ulaştığı tahmin edilirken, 2026 yılı itibarıyla bu rakamın 205 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Bu pastadan ise en büyük payı yüzde 49 ile mobil oyunlar alıyor. Dünya genelinde oyuncu sayısı 3 milyarı aşarken Türkiye’de de 36 milyon aktif oyuncu olduğu tahmin ediliyor. Türkiye girişim ekosisteminde oyun geliştiren start-up’lar son 5 yılda 672,5 milyon dolar yatırım aldı. 2023 yılında, oyun girişimlerine yapılan yatırım sayısı bir önceki yıla göre yüzde 50’nin üzerinde arttı. Avrupa genelinde değerlendirildiğinde, oyun girişimlerine yapılan yatırım hacmi bakımından Türkiye, İngiltere, Fransa, İsviçre ve İsveç’ten sonra beşinci sırada yer alırken, yatırım sayısı bakımından ise ilk sırada yer alıyor. Büyük satışlara konu olan Türkiye oyun pazarının genç oyuncusu NBL Games’in orta ve uzun vadeli hedefi ise Türkiye oyun pazarından çıkan unicorn’lar arasında yer almak.