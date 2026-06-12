Neapco, Eskişehir’i güç aktarma ünitelerinde üretim üssü yaptı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

1921 yılında Amerika’da kurulan ve bugün Çin, Meksika, Polonya, Almanya ile Türkiye’de toplam 12 lokasyonda faaliyet gösteren Neapco, küresel ölçekte yılda 2,5 milyon kardan mili ve 6 milyon aks mili üretimi gerçekleştiriyor. Otomotiv güç aktarma sistemleri alanında faaliyet gösteren şirketin Eskişehir’de kurduğu üretim yapılanmasının başında bulunan Neapco Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Erdem, yaklaşık 30 yıllık sektör deneyiminin ardından Türkiye’deki yatırımlara liderlik ediyor.

Tedarik zinciri stratejilerini, yeni teknoloji yatırımlarını ve gelecek beş yıla ait dönüşüm vizyonunu anlatan Hüseyin Erdem, küresel OEM müşterilerinin Türkiye’deki katma değeri artırma stratejisiyle uyumlu olarak 2023 yılı sonunda Dilovası’ndan Eskişehir’e taşınma kararı aldıklarını belirtek, bu stratejik dönüşümle birlikte üretim altyapısını en yüksek standartlara ulaştırdıklarını ve 2024 yılı itibarıyla yeni tesiste seri üretime başladıklarını vurguladı.

Yatırımlar 20 bin metrekarelik yeni tesiste yoğunlaştı

Neapco Türkiye’nin 2020 yılında Dilovası’nda 4 bin metrekarelik bir alanda montaj hatlarıyla üretim yolculuğuna başladığını dile getiren Hüseyin Erdem, küresel pazarlardaki talep artışı ve stratejik büyüme planları doğrultusunda Eskişehir’e geçiş yaptıklarını açıkladı. Eskişehir’de 10 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 20 bin metrekarelik bir alana konuşlandıklarını kaydeden Erdem, şu ifadeleri kullandı: “Neapco Türkiye olarak otomotiv endüstrisi için güç aktarma sistemleri alanında faaliyet göstermekteyiz. Büyük OEM şirketleri için güç aktarma sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve tedariki konusunda çözümler sunuyoruz. Önden çekişli ve arkadan itişli araçlar için aks milleri üretmekteyiz. Ayrıca dış mafsal montajı ve dış mafsalların talaşlı imalatını da gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında müşterilerimize teknik destek ve servis hizmeti de sunuyoruz. Almanya’daki fabrikamızdan üç talaşlı imalat hattını Türkiye’ye taşıyarak yüksek katma değerli üretim altyapısını da Eskişehir’e kazandırmış olduk. Bugün geldiğimiz noktada 102 kişilik istihdam yarattık.”

Yıllık kapasite 1,5 milyon adet

Eskişehir tesisinin bugün yıllık 1,5 milyon adet aks mili üretim kapasitesine ulaştığını aktaran Erdem, modern üretim altyapısıyla birlikte müşteri taleplerine hızlı yanıt verebildiklerini söyledi. Üretim süreçlerinin kalite güvence sistemleriyle desteklendiğini belirten Erdem, “Modern montaj ve işleme hatlarımız sayesinde yalnızca seri üretim değil, aynı zamanda müşteri taleplerine göre esnek üretim çözümleri de sunabiliyoruz. Güçlü tedarik zinciri altyapımız ve lojistik organizasyonumuz sayesinde müşterilerimize güvenilir ve zamanında teslimat sağlıyoruz. Özellikle kalite, sürdürülebilirlik ve operasyonel verimlilik bizim için en temel öncelikler arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Neapco Türkiye’nin gelecek dönem stratejisinde elektrikli araç teknolojileri önemli yer tutuyor. Şirket, mevcut aks mili üretiminin yanında elektrikli araç bileşenlerindeki faaliyetlerini de genişletmeyi hedefliyor. Ar-Ge çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Erdem, “Aks millerinin dayanıklılığını, verimliliğini ve kullanım ömrünü artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Özel yağlama teknolojileri sayesinde sürtünme ve titreşimi azaltarak daha yüksek performans elde ediyoruz. Aynı zamanda ürün ağırlığını optimize edecek yeni malzemeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde içten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçlara yönelik güç aktarma sistemleri alanındaki yetkinliğimizi daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Özellikle tekerlek içi motorlar, rulmanlar ve fren sistemleri gibi yeni nesil ürün gruplarında aktif rol almayı hedefliyoruz. Tekerlek içi motorlara yönelik prototip üretim çalışmalarımız halihazırda sürüyor ve önümüzdeki beş yıl içerisinde bu ürünleri ticari faaliyetlerimize entegre etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Teknolojik yatırımlar artık zorunluluk haline geldi”

Otomotiv sektöründe dönüşümün hızlandığını söyleyen Hüseyin Erdem, özellikle elektrikli araçlara geçiş, maliyet yönetimi ve tedarik zinciri dayanıklılığının sektörün en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade etti. Erdem, “Elektrikli araçlara ve yeni mobilite teknolojilerine geçiş artık sektörün temel dönüşüm alanlarından biri haline geldi. Bunun yanında artan küresel rekabet nedeniyle maliyet yönetimi, verimlilik ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği kritik önem taşıyor. Gümrük tarifelerindeki değişimler ve küresel ticarette yaşanan dönüşümler şirketlerin daha esnek ve dayanıklı yapılar kurmasını zorunlu hale getiriyor. Bu noktada iç üretim kapasitesini artıran ve operatör ihtiyacını minimize eden teknolojik yatırımlar daha fazla önem kazanıyor. Biz de rekabetçi ve kalite odaklı üretim anlayışımız doğrultusunda teknolojik altyapımızı sürekli güçlendiriyoruz” diye konuştu.

“Bu yapının gelecek nesillere ulaşmasını istiyoruz”

Eskişehir’de yalnızca bir üretim tesisi değil, sürdürülebilir bir sanayi kültürü oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Hüseyin Erdem, çalışan odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyledi. Erdem, “Benim için en önemli konulardan biri burada kurduğumuz yapının kalıcı olması. Bölgeye daha fazla istihdam sağlamak ve burada çalışan arkadaşlarımızın çocuklarının da gelecekte aynı çatı altında çalışma fırsatı bulabileceği sürdürülebilir bir yapı oluşturmak istiyoruz. Çalışanlarımıza her zaman kaliteli ve verimli çalışmanın yalnızca bugünü değil, gelecek nesillerin de iş güvencesini de oluşturduğunu söylüyorum. Eğer bu fabrikanın yıllar boyunca büyüyerek faaliyetlerini sürdürdüğünü ve yeni nesillere de istihdam sağladığını görebilirsem, işte o zaman görevimi gerçekten yerine getirmiş sayacağım kendimi” ifadelerini kullandı.