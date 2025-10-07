  1. Ekonomim
  Nef Arsa Kaz Dağları projesinde yaşam başladı
Nef Arsa Kaz Dağları projesinde yaşam başladı

Türkiye’nin en geniş arsa portföyüne sahip markası Nef Arsa, Kaz Dağları Çan projesi için teslimleri gerçekleştirdi. 4 Ekim’de Nef Bebeköy’de düzenlenen etkinlikte, tapuları daha önce teslim edilen arsa sahiplerinin artık yaşamaya başladığı duyuruldu.

Nef Arsa Kaz Dağları projesinde yaşam başladı
Toplam 18 proje, 24,7 milyon metrekarelik arsa portföyü ve 21.680 tekil müşterisi ile Türkiye’nin en büyük arsa markası olan Nef Arsa, Kaz Dağları Çan projesinin de teslimini gerçekleştirmiş oldu.

Kaz Dağları Çan projesinde şu anda birçok hak sahibi hazırlıklarını tamamlayarak evlerine yerleşti; kalan maliklerin de önümüzdeki günlerde evlerine taşınmaları bekleniyor.

Projede yaşamı zenginleştirecek çok sayıda donatı bulunuyor: tam donanımlı ofis ve bireysel çalışma alanları, yoga alanı, barbekü alanları, restoran, misafir evleri, seramik ve zeytinyağı yapım atölyeleri, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, açık hava sineması, doğal tarım alanları, dev ateş meydanı, misafir odası, ağaç ev ve tırmanma duvarı.

Etkinlik, yaklaşık 120 arsa sahibi ve proje paydaşının katılımıyla gerçekleştirildi

Etkinliğe yaklaşık 120 arsa sahibi ve proje paydaşları katıldı. Katılımcılar gün boyunca özel ikramlar eşliğinde etkinliğin tadını çıkarırken, çocuklar için düzenlenen teraryum atölyesi büyük ilgi gördü.

Nef Arsa Kaz Dağları projesinde yaşam başladı - Resim : 1Müşteri İlişkileri Direktörü Gökçe Aksoylar, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bizim için Nef Arsa projelerinin en önemli yanı, insanların erişilebilir ödeme seçenekleriyle hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri. Çanakkale Çan’da tapularını alan arsa sahiplerimizin evlerinde yaşamaya başlamış olmaları bizim için büyük bir mutluluk. Bu etkinliğimizde tapularını daha önceden almış ve artık evlerine yerleşmiş ya da yerleşme aşamasında olan proje sakinlerimizle bir araya geldik. Önümüzdeki aylarda teslim takvimimizde yer alan diğer projelerimizle beraber Nef Arsa teslim törenlerini daha sık duymaya başlayacağımızı da söylemek isterim. Bundan sonraki projelerimizde de aynı heyecanla insanlara sadece arsa değil, yaşam alanı sunmaya devam edeceğiz.”

