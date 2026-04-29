Neova Sigorta, küresel sektör gündemini Barselona’da yakından takip etti

Neova Sigorta, ICISA üyeliği sonrası katıldığı bu ilk toplantılarda, jeopolitik gelişmeler ve savaşların ekonomik yansımalarının ticaret akışları ve risk yönetimi süreçleri üzerindeki etkileri öne çıktı. Küresel risk ortamındaki değişimin sigorta ve kefalet sektörüne yansımaları da toplantıların dikkat çeken gündem başlıklarından biri oldu.

Ayrıca büyüyen pazarlarda risk iştahı, artan dolandırıcılık vakaları ve yapay zekâ destekli finansal manipülasyonlar ile regülasyon tarafındaki dönüşümün sektöre etkileri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Veri ve teknolojik altyapıların risk görünürlüğünü artırmadaki rolü, sektörün öncelikli başlıkları arasında yer aldı.

Paylaşılan içgörüler, küresel ölçekte artan belirsizlik ortamında sektör oyuncularının daha seçici, analitik ve dinamik karar alma süreçlerine yöneldiğini ortaya koydu. Neova Sigorta, bu doğrultuda uluslararası gelişmeleri yakından izlemeye ve küresel risk ortamına uyumlu stratejiler geliştirmeye devam edecek.