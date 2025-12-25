NEQSOL Holding Türkiye temsilciliği görevine Mehmet Göçmen atandı

Yeni görevinde Mehmet Göçmen, NEQSOL Holding’in Türkiye’deki faaliyetlerinin üst düzey koordinasyonu ve geliştirilmesinden sorumlu olacak; bu süreçte Grubun küresel iş kolları ve kurumsal yönetişim çerçevesiyle uyumun sağlanmasına liderlik edecek.

Atamaya ilişkin NEQSOL Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusif Cabbarov, “Mehmet Göçmen’in üst düzey yöneticilik deneyimi ve küresel ölçekte faaliyet gösteren organizasyonlara dair derin bilgi birikimi, NEQSOL Holding’in Türkiye’deki faaliyetlerinin üst düzey temsil ve koordinasyonunu güçlendirmek adına son derece değerlidir.” şeklinde ifade etti.

Mehmet Göçmen ise atamaya ilişkin, “Bu görevi üstlenmekten memnuniyet duyuyorum. NEQSOL Holding’in Türkiye’deki faaliyetlerinin etkin koordinasyonu ve paydaşlarla güçlü iş birliklerinin geliştirilmesi için Grup ekipleri ve iş ortaklarıyla yakın şekilde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Mehmet Göçmen nedir?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Mehmet Göçmen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini aldıktan sonra ABD’de Syracuse Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Kariyerine 1983 yılında Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş.’de başlayan Göçmen, ardından Lafarge ve Akçansa’da üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Sonrasında Sabancı Holding bünyesinde, CEO’luk dahil olmak üzere önemli liderlik pozisyonları üstlenen Göçmen, halen Çalık Holding Yönetim Kurulu’nda üye olarak yer almaktadır.