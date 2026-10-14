Nermin Hanım Zeytinliği'nden üretim ve ihracatta büyüme hedefi

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Kaz Dağları’nın eteklerinde faaliyet gösteren Nermin Hanım Zeytinliği, yeni hasat sezonunu üç günlük Hasat Şenliği ile karşıladı. Etkinlikte zeytin hasadı, üretim süreçleri ve markanın ihracat stratejisi ele alındı.

Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine göre, 2026-2027 sezonunda Türkiye genelinde 450-500 bin ton zeytinyağı, 750-800 bin ton sofralık zeytin üretimi bekleniyor. Balıkesir'de ise zeytinyağı üretiminin yaklaşık 40 bin ton seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

"Amerika ve Japonya pazarlarına odaklanıyoruz"

Nermin Hanım Zeytinliği Kurucusu Nermin Gelbal Gökduman, yeni sezonda verimliliğin yanı sıra kalite ve sürdürülebilir büyümeye odaklandıklarını belirtti.

Gökduman, "2026-2027 sezonunun bölgemiz açısından verimli bir sezon olmasını bekliyoruz. Kendi üretimimizde 300 ton zeytinyağı ve 200 ton sofralık zeytin seviyesine ulaşmayı öngörüyoruz. Üretim kapasitemizi artırırken premium segmentteki konumumuzu ve uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Özellikle Amerika ve Japonya pazarlarındaki çalışmalarımızı artıracağız" dedi.

52 dönümden 4 bin 200 dönüme ulaştı

2012 yılında Havran'da 52 dönümlük zeytinlikle üretime başlayan Nermin Hanım Zeytinliği, bugün 4 bin 200 dönüm arazi ve 60 bin ağaçlık üretim kapasitesine ulaştı.

300 ton sızma zeytinyağı ve 200 ton sofralık zeytin üretim hacmine sahip şirket, 60 sürekli çalışanın yanı sıra hasat döneminde yaklaşık 350 mevsimlik işçiye istihdam sağlıyor.

Yalnızca kendi bahçelerinden elde ettiği zeytinleri işleyen şirket, hasattan sonraki 4-6 saat içinde sıkım gerçekleştirmeyi hedefliyor.

İhracatta yeni pazar hedefi

Amerika, Hollanda ve Kore başta olmak üzere farklı ülkelere ihracat yapan Nermin Hanım Zeytinliği, Japonya pazarındaki faaliyetlerini artırmayı planlıyor. Şirket, ABD'ye yönelik e-ticaret altyapısını geliştirirken küresel işletmeler arası (B2B) satış ağını da genişletiyor.

Marka, New York, Tokyo, Londra ve İtalya'da düzenlenen zeytinyağı yarışmalarında altın madalya ve "Sınıfının En İyisi" ödüllerini kazanırken, Uluslararası Lezzet Enstitüsü tarafından verilen "Üstün Lezzet Ödülü"ne de layık görüldü.