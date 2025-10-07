NESCAFÉ 3ü1 Arada tüketicileriyle birlikte “okut”uyor

Son 11 yıldır Türkiye’nin en sevilen kahvesi seçilen NESCAFÉ’nin* en çok tüketilen ürün gruplarından NESCAFÉ 3ü1 Arada, gençlerin kalbindeki yerini sağlamlaştırmaya odaklanıyor. NESCAFÉ 2019’dan bu yana TEV ile sürdürdüğü eğitime destek hareketini bugüne kadar 1,5 milyondan fazla gence ulaşan mobil uygulaması NE’APP ile büyütüyor.

Eylül ayı itibarıyla, 100’ün üzerinde öğrencinin bir yıllık eğitim bursuna katkı sağlayan marka Okutan QR projesi kapsamında NE’APP aracılığıyla kahve severleri de bu desteğin bir parçası yapıyor. Projeyle tüketiciler, çevrelerinde gördükleri Okutan QR’ları tarayarak ya da paketlerdeki şifreyi NE’APP’e girerek kazandıkları N’İYİ puanları, öğrencilere TEV aracılığıyla burs sağlanması için kullanabiliyor. Böylece öğrencilerin hayallerinin gerçekleşmesine destek olan katılımcılar, kampanya sonunda isimlerine özel TEV imzalı dijital bağış sertifikasına da sahip oluyor.

“Gücümüzü gençlerden alıyoruz, Okutan QR ile eğitime desteğimizi büyütüyoruz”

Gençlerin beklentilerini anlamanın her zaman öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Nestlé Türkiye İçecekler İş Birimi Genel Müdürü Umut Tavaşoğlu, “İletişim aksiyonlarımızdan ürün inovasyonlarımıza kadar her alanda adımlarımızı gençlerin beklentilerine göre şekillendiriyoruz. Bu yaklaşımımız toplumsal fayda anlayışımıza da yön veriyor” dedi. Gücümüzü gençlerden alıyoruz diyen Umut Tavaşoğlu, “NESCAFÉ 3ü1 Arada olarak 2019’dan bu yana sürdürdüğümüz eğitime destek yolculuğumuzda, her yıl farklı ihtiyaçlara odaklanarak gençlerin yanında oluyoruz. Bugüne dek, Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla 81 ilde 3 binin üzerinde öğrenciye burs ve ekipman desteği sağladık. Eğitimde fırsat eşitliği için attığımız adımları şimdi de ‘Okutan QR’ projemiz ve mobil uygulamamız NE’APP aracılığıyla çok daha ileri taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. ‘Hadi birlikte okutalım’ diyor ve tüketicilerimizi, tüm iletişim mecralarında görecekleri Okutan QR’ları tarayarak ya da paketlerdeki şifreleri NE’APP’e girerek, bu iyilik hareketinin bir parçası olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Eğitime gönül veren herkes için umut verici bir adım”

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın ise iş birliği hakkında şunları söyledi: “NESCAFÉ ile 2019’dan bu yana sürdürdüğümüz yol arkadaşlığı sayesinde binlerce öğrencimizin eğitim yolculuğuna katkı sunduk. ‘Okutan QR’ projesiyle bu desteği çok daha geniş kitlelere ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitime gönül veren herkesin kolayca katkı sağlayabilmesi için hayata geçirilen bu proje, gençlerin yarınları için umut verici bir adım. Bu kıymetli iş birliği ile daha fazla gence dokunacağımıza, eğitimde fırsat eşitliği yaratma hedefimize giden yolda attığımız bu adımın, öğrencilerimizin eğitim hayatlarına ışık olacağına inanıyoruz. Hep birlikte, onların potansiyellerini gerçeğe dönüştürmeleri ve hayallerine ulaşmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”