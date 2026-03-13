Nespon Makina, Afrika pazarı başta olmak üzere ihracatta büyüme hedefliyor

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Nespon Makina Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yasin Büyükkeçeci, makine sektörüne 10 yıl önce girişimci olarak adım attı. 2024 yılında ise yeni markası Nespon Makina’yı kurdu. Yatak yan sanayi, mobilya ve sünger sektörüne yönelik makineler üretiyor. Süngerlerin kesilmesi, ebatlanması ve üretim sırasında ortaya çıkan firelerin yeniden değerlendirilmesini sağlayan sistemler geliştirdiklerini belirten Büyükkeçeci, “Süngerlerin ebatlanması, kesilmesi ve bu sırada oluşan firelerin parçalanarak yeniden blok haline getirilmesini sağlayan makineler üretiyoruz. Böylece hem üretim verimliliğini artıran hem de atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlayan çözümler sunuyoruz” diye konuştu.

Makinelerin belirli bir standartta üretildiğini, ancak müşterilerin özel taleplerine göre farklı uygulamaların da yapılabildiğini ifade eden Büyükkeçeci, bazı makinelerin stoklu üretildiğini, bazı projelerde ise tesis bazlı özel üretim gerçekleştirdiklerini söyledi. Nespon Makina’nın geliştirdiği sistemlerde otomasyon ve kullanım kolaylığının ön planda olduğunu vurgulayan Büyükkeçeci, kalifiye eleman sorununun sanayiciler için önemli bir problem haline geldiğini dile getirdi. Büyükkeçeci, “Tam otomatik sistemlerle insan gücünü minimuma indirirken verimliliği artırmayı hedefl iyoruz. Aynı zamanda makinelerin kullanımını mümkün olduğunca kolaylaştırıyoruz. Çünkü bugün sanayide kalifiye eleman bulmak ve yetiştirmek ciddi bir sorun. Bu nedenle makinelerin herkes tarafından öğrenilip kullanılabilecek şekilde tasarlanmasına büyük önem veriyoruz” dedi.

“Yeni ihracat görüşmelerimiz devam ediyor”

Şirketin ihracat faaliyetlerinin de sürdüğünü belirten Büyükkeçeci, Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika’da çeşitli ülkelere makine gönderdiklerini söyledi. Büyükkeçeci, “İngiltere ve Romanya başta olmak üzere Avrupa’da, Azerbaycan ve Gürcistan gibi Kafkas ülkelerinde ve Fas gibi Kuzey Afrika pazarlarında ihracat gerçekleştirdik. Şu anda da yeni ihracat görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yeni marka yapılanması nedeniyle 2024’ün ikinci yarısı ile 2025’in ilk çeyreğinde ağırlıklı olarak Ar-Ge ve tasarım çalışmalarına odaklandıklarını aktaran Büyükkeçeci, bu dönemde kapasitenin yüzde 60-70 seviyelerinde kullanıldığını söyledi. “Bugün ihracatın toplam satışlarımız içindeki payı yaklaşık yüzde 20-25 seviyesinde. Hedefimiz bu oranı yüzde 50 seviyelerine çıkarmak. Özellikle Afrika pazarı büyüme planlarımızda önemli bir yer tutuyor” diyen Büyükkeçeci, şirketin genç ve dinamik bir ekiple faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Büyükkeçeci, “Makine sektöründe satış sonrası destek çok kritik. Arızalanmayan makine yoktur ancak bu arızaları minimuma düşürerek uzun vadeli kullanımlarda makinelerden maksimum verim sağlanmasını hedefliyoruz. Önemli olan arızalara hızlı ve etkili müdahaledir. Müşteri memnuniyeti bizim için en önemli kriterlerden biri. Katma değerli üretim ve ihracatla ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.