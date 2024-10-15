Nestlé 1927, lezzet ustaları için yeni ürünü Nestlé 1927 Gold çikolatayı satışa sundu

Ev dışı tüketim sektöründe, müşterilerinin ihtiyacına yönelik yiyecek ve içecek çözümleri sunan Nestlé Professional, global ve yerel pazar trendlerini yakından takip ederek, yenilikçi ve lezzetli çözümler sunmaya devam ediyor. Son dönemlerde trend olan ve tüketiciler tarafından sıklıkla tercih edilen karamelli tatlılara farklı bir dokunuş katacak Nestlé 1927 Gold Çikolata, pasta çeşitleri, sufle, ekler, donut, kurabiye, dondurma gibi geniş bir yelpazede kullanıma sunulmak üzere Nestlé Professional portföyündeki yerini aldı.

"Müşteri odaklı yeni ürünlerimizle sektördeki varlığımızı güçlü şekilde sürdüreceğiz"

Nestlé Professional Genel Müdürü Lorenzo Viganò; "Nestlé Professional olarak, sektör profesyonelleri için fark yaratan ürünler geliştirmeye devam ediyor ve çikolata ailemizin yeni üyesi; lezzet ustalarının imza çikolatası Nestlé 1927 Gold Çikolata’yı pazara sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Nestlé 1927 Gold Çikolata’nın, özel tatlar yaratmada ilham kaynağı olacak bir ürün olmasını hedefliyoruz. Nestlé Professional olarak, inovasyon, kalite, müşteri odaklılık prensiplerimizle ve yepyeni ürünlerle, çikolata sektöründe güçlü varlığımızı pekiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Nestlé’nin Türkiye’deki ilk çikolata fabrikası olan Feriköy Çikolata Fabrikası’nın anısı için oluşturulan Nestlé 1927 markasıyla Nestlé, yerel çikolata kültürüne olan bağlılığını gösteriyor. Nestlé Türkiye, Bursa’daki 5 fabrikasındaki tüm süreçlerinde sıfır atık ve karbon emisyonu azaltımı hedefleriyle üretimlerini sürdürüyor. Ayrıca Yağmur Ormanları Birliği sertifikasına ve sürdürülebilir kakao çekirdeklerinden üretilen ürünlere sahip Nestlé Professional Türkiye, üretimlerinin her aşamasında sürdürülebilirliği odağına alarak çalışmalarına devam ediyor.