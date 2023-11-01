Nestle Health Science Türkiye’de üst düzey atamalar

İsviçre merkezli, gıda şirketi Nestle’nin medikal beslenme ve tüketici sağlığı alanlarında faaliyet gösteren iş birimi Nestlé Health Science Türkiye’de üst düzey atamalar gerçekleşti. Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü Hanzade Yaz, Nestlé Health Science’ın Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Genel Müdürlüğü görevine atandı. Hanzade Yaz’ın görev değişikliğinin ardından Nestlé Science Türkiye Genel Müdürlüğü’ne ise halen Medikal Beslenme Bölüm Lideri olarak görev yapan Sedat Öztürk atandı.

Galatasaray Lisesi’ndan mezun olan Hanzade Yaz, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi’ndeki lisans eğitimi sonrasında, Yeditepe Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamladı. Kariyerine 1997 yılında ilaç sektöründe satış temsilcisi olarak başlayan Yaz, sektörün önde gelen firmalarında ürün müdürlüğü, grup ürün müdürlüğü ve satış müdürlüğü gibi çeşitli roller üstlendi ve 2005 yılında çalıştığı son şirkette Hematoloji/Onkoloji iş birimini kurdu ve yönetti. 2007 yılında Nestlé çatısı altında, Medikal Beslenme iş biriminin Türkiye’deki kuruluşunu gerçekleştirmek ve iş birimine liderlik etmek üzere Ülke Müdürü olarak göreve başladı. Yaz, 16 yıldır başarıyla büyüyen ve 2011 yılında Nestlé Health Science adını alan iş birimindeki Genel Müdürlük görevinde Türkiye’yi küresel Nestlé Health Science ülkeleri arasında kilit bir pazar haline getirirken Türkiye’nin ilk enteral ürünler fabrikasının kurulmasına ve ilk yerli enteral ürünlerin üretimine öncülük etti.

NHSc Türkiye liderliğine 30 yıllık deneyim

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’ndeki lisans eğitimini 1991 yılında tamamlayan Sedat Öztürk, satış temsilcisi olarak başladığı ilaç endüstrisinde, ürün satış ve pazarlamasında uzmanlaştı. Nestlé Türkiye’ye katılımı öncesinde 1994-2007 yılları arasında dünyanın önde gelen global ilaç firmalarında satış ve pazarlama alanında lider pozisyonlarda görev aldı. Öztürk, 30 yıla yaklaşan kariyeri boyunca sergilediği performansla pek çok kez kurum içi global ödülün sahibi oldu.

Nestlé Türkiye Medikal Beslenme Bölümü’ne 2007 yılında Ulusal Satış Müdürü olarak katılan Öztürk, 2018 yılında Satış Grup Müdürlüğü, 2020 yılında ise medikal beslenme iş birimininin liderliğini yapmak üzere Medikal Beslenme Bölüm Müdürlüğü’ne atanmıştı. Nestlé Health Science Türkiye’nin, globalde de Enteral Beslenme alanında öne çıkan pazarlardan biri haline gelmesinde önemli bir rol oynayan Öztürk, başarılı yönetimiyle şirkete her yıl istikrarlı iş sonuçları sağladı. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk enteral ürünlerinin Türkiye’de üretilmesi ve yine Türkiye’nin ilk enteral ürünleri fabrikasının kurulmasına da iş sonuçlarıyla katkıda bulundu. Medikal beslenme alanında şirket stratejilerin oluşturulmasına ve bunların pazarda uygulanmasına liderlik eden Öztürk, Nestlé Health Science Türkiye’nin bugüne kadar olan başarılarında kilit rol oynadı. Hanzade Yaz ve Sedat Öztürk, 1 Kasım 2023 itibarıyla yeni görevlerine başladı.