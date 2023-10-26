İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Şefik Memiş, Servet-i Fünun'da 1914'te yayınlanan ve Türkiye'deki ilk insert kabul edebilebilecek "Nestle Servet-i Fünun İlavesi"nden hareketle, "Nestle Osmanlı/Türk Olmayı Nasıl Başardı?" sorusuna pazarlama ve yerel değerlerle bütünleşme açısından cevap aradıkları bir makale yayımladıklarını duyurdu.

Doç. Dr. Şefik Memiş, makale girişinde, "Nestle’nin Türkiye’deki izini sürerken, T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivleri’nde tarama yapılarak, buradaki Nestle belgelerine ulaşıldı. Bu belgeler eşliğinde önce İsviçre, ardından İsviçre-İngiltere menşeili şirket olarak Nestle’nin Osmanlı topraklarına girişi, burada yerleşmesi, dağıtım ağını oluşturması, Türk bürokrasisi ve halkıyla kurduğu yakınlık ve özellikle Balkan Savaşları’nda Türk askerine yaptığı yardımlar resmedilerek, Nestle’nin yerel tutunma stratejilerinin özü verilmeye çalışıldı." ifadelerini kullandı.

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