Nestlé Professional, şeflere özel KITKAT® Bottle ürününü piyasaya sürdü

Ev dışı tüketim sektöründe, ihtiyaca yönelik ve sürdürülebilir çözümler sunan Nestlé Professional Türkiye, çikolata konusundaki uzmanlığını geliştirdiği inovatif ürünlerle profesyonellerin beğenisine sunuyor.

Nestlé’nin dünyaca ünlü markası KITKAT®’ın sütlü çikolatası ve çıtır gofret parçalarını sıkılabilir formda birleştiren KITKAT® Bottle, tatlı ve içeceklere kendi dokunuşunu katmak isteyen şeflere lezzetli bir alternatif sağlıyor. 1 litrelik şişe formunda piyasaya sürülen KITKAT® Bottle, çok yönlü ve şişeden direkt kullanıma hazır formuyla fark yaratıyor.

"Şefler zamandan tasarruf ederek, lezzetli tatlılar hazırlayacak"

Nestlé Professional Türkiye Genel Müdürü Lorenzo Viganò, "1937’den bu yana aynı isimle üretmeye devam ettiğimiz KITKAT®, Nestlé’nin ikonik çikolatalarından biri. Sütlü çikolata ve çıtır gofretin mükemmel dengesini yansıtan KITKAT®, dünyanın farklı yerlerinde birçok yerel lezzetle buluşarak, kendi hikayesini yazmaya devam ediyor. Yeni KITKAT® Bottle sosumuz ise şef ve işletmecilerin bu özgün lezzeti ve çıtırlığı sıkılabilir formda, geniş bir alanda kullanmasına olanak tanıyor. Yeni KITKAT® Bottle ürünümüz ile zamandan tasarruf ederek ve yaratıcılığı artırarak, lezzetli tatlılar ve içecekler hazırlanabiliyor. Nestlé Professional Türkiye olarak, tüketicilerimize yeni deneyimleri yaratmak ve işletmelerin yanında olmak için inovasyonlarımızı sürdüreceğiz” dedi.