Nestle Türkiye’de iki üst düzey atama

Nestlé Türkiye’de Kahvaltılık Gevrekler ve Nespresso Türkiye iş birimlerinde üst düzey görev değişiklikleri gerçekleşti. Burçin Alev Ekşi, 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren, Nespresso Türkiye Genel Müdürü olarak görev alacak. Ayrıca Ticaret Geliştirme Ekibi Lideri Emre Kılıçal da 1 Aralık 2023 itibarıyla Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Türkiye Genel Müdürü olarak çalışmalarını yürütecek.

Burçin Alev Ekşi

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlayan Burçin Alev Ekşi, hızlı tüketim sektöründe geniş tecrübesi sonrasında Nestlé Türkiye’deki kariyerine 2008 yılında başladı. Nestlé Türkiye İçecekler İş Birimi’nde, Nescafé markasının yönetiminde farklı pozisyonlarda görev alan Ekşi, aynı zamanda Tüketici İletişimi ve Pazar İçgörüleri Müdürü rolünü de 2 yıl boyunca üstlendi. 2018’de İçecekler İş Birimi’ne geri dönen ve son dört yıldır Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Türkiye Genel Müdürü görevini sürdüren Ekşi, 1 Aralık 2023 itibariyle Nespresso Türkiye’ye liderlik edecek.

Emre Kılıçal

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlayan Emre Kılıçal, ardından Galatasaray Üniversitesi’nde Pazarlama ve Lojistik Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. İş yaşamına 2004 yılında Nestlé Türkiye’de MT (management trainee) olarak başlayan Kılıçal satış ve pazarlama fonksiyonlarında farklı yöneticilik tecrübelerinin ardından, 2013’te İsviçre’deki Çikolata ve Şekerleme stratejik iş birimine geçiş yaptı, daha sonra ise Türkiye pazarında satış yönetiminde artan sorumluluklar aldı. 2020 yılından bu yana Nestlé Türkiye’de Ticaret Geliştirme Ekip Lideri olarak görev alan Kılıçal, 1 Aralık 2023 itibariyle Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Türkiye iş birimine liderlik yapacak.