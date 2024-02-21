Nestle Türkiye’ye 346.9 milyon TL ceza

Nestle Türkiye’ye uyumlu eylem, doğrudan ya da dolaylı yolla rekabeti bozucu-engelleyici-kısıtlayıcı faaliyetler kapsamında yürütülen soruşturma tamamlandı ve şirketin rekabet ihlali yaptığı sonucuna varıldı. Rekabet Kurulu, şirkete 346.9 milyon TL idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurul’un şirketin distribütörlere yeniden satış fiyatı belirlemek, distribütörlere bölge ve müşteri kısıtları uygulamak yönünden rekabet ihlali yaptığı kararı verdiği duyuruldu. Şirketin, karara İdare Mahkemesi’nde itiraz hakkı bulunuyor.