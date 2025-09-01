Nestlé CEO'su görevden alındı

Nestlé, üst düzey yönetiminde önemli bir değişikliğe giderek Üst Yönetici Laurent Freixe’yi görevden aldığını açıkladı. Şirketin kamuoyuna yaptığı bilgilendirmede, bu kararın kurum içi etik kuralların ihlali gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Karar iç soruşturma kapsamında alındı

Freixe’nin görevden alınmasının, Nestlé Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke ile Bağımsız Yönetim Kurulu Başkanı Pablo Isla tarafından yürütülen bir iç soruşturmanın ardından gerçekleştiği bildirildi. Soruşturmada, Freixe’nin doğrudan kendisine bağlı bir çalışanla gizli bir romantik ilişki yaşadığı tespit edildi. Bu durumun şirketin etik ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Yönetim Kurulu Başkanından açıklama

Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu gerekli bir karardı. Nestlé’nin değerleri ve yönetim anlayışı, şirketimizin güçlü temellerini oluşturuyor. Laurent’e uzun yıllar süren katkıları için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Yeni CEO Philipp Navratil oldu

Laurent Freixe’nin yerine atanan Philipp Navratil, kariyerine 2001 yılında Nestlé’de iç denetçi olarak başladı. Şirket bünyesinde Orta Amerika’da çeşitli ticari sorumluluklar üstlenen Navratil, 2009 yılında Nestlé Honduras’a ülke müdürü olarak atandı. 2013’te Meksika’da kahve ve içecek kategorilerinin yönetimini üstlendi. 2020 yılında şirketin kahve stratejik iş birimine geçiş yapan Navratil, Temmuz 2024’te Nespresso’ya transfer oldu. Bu yılın başında ise Nestlé’nin yönetim kuruluna katılmıştı.

Görev süresi kısa sürdü

Laurent Freixe, Nestlé’de uzun yıllardır görev alıyordu ve geçen yıl Eylül ayında Mark Schneider’in görevden ayrılmasının ardından şirketin Üst Yöneticisi olarak atanmıştı. Ancak görevi, yaklaşık bir yıllık sürenin ardından sona erdi.