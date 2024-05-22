Nestle, zayıflama ilacı kullananlar için dondurulmuş gıda markası çıkarıyor

Gazete Oksijen'in haberine göre Nestlé, zayıflama iğnelerinin popülerleşmesiyle birlikte gıda devinin potansiyel satış kayıplarını telafi etme stratejisinin bir parçası olarak, özellikle GLP-1 diyabet ile Ozempic ve Wegovy gibi zayıflama ilaçları kullanan kişilere yönelik ABD'de dondurulmuş gıda markası piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Vital Pursuit olarak adlandırılan dondurulmuş gıda serisi 4.99 dolar ve altında fiyatlandırılacak ve dondurulmuş pizza, sandviç ve makarna gibi ürünler içerecek. Şirketin yaptığı basın açıklamasında Vital Pursuit'in protein, A vitamini, potasyum ve kalsiyum gibi çeşitli besinlerle dolu olacağı ve ayrıca glütensiz seçenekler sunacağı belirtildi. Gıda serisinin ambalajında GLP-1 ilaçlarından açıkça bahsedilmeyecek, ancak Nestlé sosyal medyada bu tür bağlantılar kuracak. Ayrıca şirket basın açıklamasında GLP-1'lerden bahsetti.

Daha fazla ürün ekleyecek

Nestlé ABD Yemek Bölümü Başkanı Tom Moe yaptığı açıklamada, şirketin tüketici beslenme alışkanlıklarına hitap etmek için ürün yelpazesini genişlettiğini belirterek, "Pazar geliştikçe, Vital Pursuit'i tüketicilerimiz için daha fazla ürün formatıyla genişletmeye devam edeceğiz" dedi. Reuters'a göre Vital Pursuit'in ekim ayında ABD'deki raflarda yerini alması bekleniyor.

Sağlık araştırma kuruluşu KFF'nin 10 Mayıs'ta yaptığı bir ankete göre, ABD'de GLP-1 ilacı aldığını söyleyen yetişkinlerin oranı yaklaşık yüzde 12. Katılımcıların yaklaşık %6'sı şu anda bir GLP-1 kullandığını söyledi. Wegovy gibi bazı GLP-1 ilaçları kilo yönetimi için onaylanırken, Ozempic resmi olarak diyabet için onaylandı. Ancak genellikle kilo kaybı için reçete ediliyor.