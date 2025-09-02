Nestle'de ani CEO değişimi: Gizli romantik ilişkisi başını yaktı

Nestle'de ani bir CEO değişimi yaşandı. KitKat'tan Nesquik'e kadar uzanan ürünlerin üreticisi, Nespresso kahve biriminin başında bulunan deneyimli şirket yöneticisi Philipp Navratil'i CEO'su Laurent Freixe'nin halefi olarak atadığını duyurdu.

Nestle, Freixe'nin ayrılışının, Bulcke ve Bağımsız Direktör Pablo Isla'nın yönettiği, şirketin iş ahlakı kurallarını ihlal eden, doğrudan bir astıyla yaşadığı gizli romantik ilişkiyle ilgili soruşturmanın ardından gerçekleştiğini duyurdu.

Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke, yaptığı açıklamada, "Bu gerekli bir karardı. Nestle'nin değerleri ve yönetimi, şirketimizin güçlü temelleridir. Laurent'e uzun yıllardır verdiği hizmet için teşekkür ederim" dedi.