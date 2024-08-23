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Nestlé'de CEO değişikliği

Nestlé, CEO Mark Schneider'in sekiz yılın ardından görevini Laurent Freixe'ye devredeceğini ve Freixe'nin 1 Eylül'de yeni görevine başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Nestlé'de CEO değişikliği
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İsviçre merkezli gıda üreticisi Nestlé’de CEO Mark Schneider’in görevini şirkette uzun yıllardır çalışan Laurent Freixe’ye devredeceği açıklandı.

MediaCat'in haberine göre Nestlé’den paylaşılan açıklamada Schneider’in sekiz yılın ardından CEO ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrılacağı belirtildi. Freixe, CEO sorumluluğunu 1 Eylül itibarıyla devralacak.

Nestlé’nin yeni CEO’su Laurent Freixe, 1986 yılında katıldığı şirketin 16 yıldır yönetim kurulunda yer alıyor. Freixe, yakın dönemlerde şirketin Amerika bölgelerinin CEO’luğunu yürütüyordu.

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