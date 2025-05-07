Netaş, 2025 yılı ilk çeyrek rakamlarını açıkladı

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Netaş, 31 Mart 2025’te sona eren üç aylık döneme ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirketin brüt kârı yüzde 45 artışla 181 milyon TL’ye ulaştı. 2025 ilk çeyreğinde alınan siparişler ise yüzde 41 artışla 2,8 milyar TL’ye yükseldi.

2025 yılının ilk çeyreğini değerlendiren Netaş CEO’su Sinan Dumlu, “5G’ye yaptığımız yatırımlar sayesinde uçtan uca yerli ekosistem yaratma hedefimizle, savunmadan ulaşıma, finanstan sağlığa kadar pek çok sektörde dijitalleşmenin altyapısını kurmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde katma değerli hizmetlerimizi yurt dışına taşıyarak ihracat gelirlerimizi artırmayı, ülkemizin 5G dönüşüm sürecinde ana ortağımız ZTE ilebirlikte telekomünikasyon sektöründe önemli bir altyapı sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz.İlk çeyrekte satış gelirlerimizi yüzde 23 artırdık. Özellikle sistem entegrasyonu segmentinde yakaladığımız yüzde 79’luk sipariş artışı, müşterilerimizin kritik dönüşüm projelerinde tercih ettiği stratejik iş ortağı olma vizyonumuzu perçinledi. Ülkemizi bekleyen önümüzdeki 5G ihalesi sürecinde de Netaş’ın Telekom sektörü altyapısında önemli projelere imza atacağına inanıyoruz”dedi.

Sistem Entegrasyonu segmentinin satış gelirleri yüzde 21 artarak toplam satışların yüzde 47’sini oluşturdu; alınan siparişler yüzde 79 büyüyerek segmentin sipariş payını yüzde 54’e taşıdı. Sistem Entegrasyonu segmenti 90 milyon TL brüt kâr ve yüzde 9 brüt kâr marjıyla brüt kârlılığa en büyük katkıyı sağladı. ZTE’nin de dahil olduğu yeni projelerin etkisiyle telekom satış gelirleri yüzde 29 artarken, segment toplam satışların yüzde 42’sini oluşturdu; sipariş payı ise 37 oldu. BDH segmentinin satışları 239 milyon TL’ye, brüt kârı 19 milyon TL’ye ulaşarak toplam gelirler içinde yüzde 11 pay aldı.

5G odağı devam ediyor

Türkiye’nin en büyük iletişim teknoloji fuarlarından olan Mobilefest 2025’te de çözümlerini tanıtan Netaş 5G’ye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 5G-A teknolojisini destekleyen yerli üretim altyapı çözümleriyle sektörde öncü olan Netaş, mühendislik gücü ve teknolojideki yetkinliklerini tüm iş ortaklarıyla paylaştı.

5G altyapısını destekleyecek ürünler arasında yer alan Yeni Nesil Baz İstasyonu tüm radyo erişim teknolojileri için kullanılabilir yapısıyla ön plana çıkıyor. Mikrodalga transmisyon ürün ailesi L2/L3/MPLS/SDN için birleşik bir platform sunarken; yüksek kapasiteli ve düşük gecikmeli çoklu bant çözümü, 112MHz ve 4096 QAM destekli en küçük ODU ve 4x4 MIMO desteği ile zengin 10GE arayüzlerini tüm dış mekan ekipmanlarında kullanıcılarla buluşturuyor.

Doğru Akım Güç Kaynağı, şebeke arızalarında bile uygulamaları güvenilir şekilde beslemeye devam ederek sistemdeki arızaları ve kesintileri engelliyor. Hassas Saat Üreteci, küresel uydu sistemlerinden aldığı sinyallerle nanosaniye hassasiyetinde doğruluk sağlarken; GLONASS, Galileo ve BeiDou uyumluluğu sayesinde telekom, finans ve savunma gibi kritik sektörlerde güvenilir senkronizasyon sunuyor. Akıllı Lityum İon Batarya ise ZTE teknolojisi ile daha uzun ömür ve daha yüksek verimlilik sağlayarak güç yönetiminde kullanıcılarına üstün avantajlar sunuyor.

Netaş yerli bulut sunucu, ZTE iş birliğiyle Türkiye’de üretilen enerji verimliliği yüksek, kesintisiz ve güçlü performans sunan ileri teknoloji sunucularla kurumları en modern bilişim altyapılarına taşıyarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.