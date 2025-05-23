Netas Mühendislik, 30 bin asansörde güvenliğin adresi oldu

ALİ ŞAHİN/BURSA

2019 yılında kurulan ve TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun olarak akredite edilen Netas Mühendislik, gerçekleştirdiği yeni protokoller ve saha taramalarıyla hizmet alanını her geçen gün genişletiyor. Netas Mühendislik olarak, Avrupa Birliği standartları ve ilgili ulusal mevzuatlar doğrultusunda gerçekleştirdikleri denetimlerde, kullanıcıların can güvenliğini en üst düzeyde korumayı amaçladıklarını belirten Netas Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aytaç Şahin “Deneyimli mühendis kadromuz ve bağımsız muayene anlayışımızla asansörlerin periyodik kontrol süreçlerini objektif ve tarafsız şekilde yürütüyoruz. Bugün itibarıyla 31’i mühendis olmak üzere 40 kişilik uzman ekibimizle Bursa merkezli olarak İzmir, Aydın ve Kocaeli de hizmet sunuyoruz. 2024 yılında Aydın Efeler Belediyesi ile yaptığımız protokol sayesinde 6 bin 500 yeni asansörü denetim kapsamımıza dahil ederek toplamda 30 bin asansör muayenesine ulaştık” dedi.

Şahin ayrıca, Bursa’da Nilüfer ve Gemlik belediyeleriyle yapılan son protokoller doğrultusunda bu iki ilçede 5 yıl daha hizmet vereceklerini belirtirken, “Gerçekleştirilen saha taramaları sayesinde, 2015 öncesinde yapılan binalardaki asansörlerin belediye sisteminde kaydı olmaması kaynaklı 2 bin asansörün de kayıt altına alınarak bu yıl içerisinde muayene kapsamına dahil edilmesi planlanıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk 5 kuruluşundan biri

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 36 A Tipi Muayene Kuruluşu arasında yer alan Netas Mühendislik’in belediyelerle yapılan protokoller çerçevesinde periyodik asansör muayenelerini bağımsız ve tarafsız şekilde yürüttüğünün altını çizen Aytaç Şahin, “Yıllık 30 bin asansörün periyodik muayenesi ve 100 binin üzerinde raporlamayla Türkiye'deki ilk 5 firma arasında yer alıyoruz. Asansörlerin denetimi yaklaşık 1.000 kriter üzerinden gerçekleştiriliyor ve bir mühendis bir günde en fazla altı adet asansör muayenesi yapabilmektedir. Bu nedenle hizmet alanımız ve kontrol edilen asansör sayısı arttıkça, personel kaynağına ve personel eğitimine yaptığımız yatırımları da artırıyoruz” şeklinde konuştu.

Periyodik muayene ile tespit edilen uygunsuzlukların erken aşamada giderilmesinin, hem can hem mal güvenliğini korumanın yanı sıra asansörün de ömrünü uzattığını belirten Şahin, Netas Mühendislik olarak hedeflerinin; risk taşıyan asansörlerin sayısını sıfıra indirerek, tüm kullanıcıların güvenle ve gönül rahatlığıyla asansör kullanmasını sağlamak olduğunu aktardı.

“Asansör güvenliği için toplumsal bilinç artırılmalı”

Asansör güvenliği konusunda kamuoyunda yeterli bilincin oluşmadığını vurgulayan Şahin, “Asansör muayene sonucu uygunluk belgesi almış bir asansör düşmez. Ancak aylık asansör bakımlarda gerekli kontrollerinin sağlanmaması ve zaman zaman asansördeki bazı sistemlerin yetkili servisler tarafından bilinçsizce devre dışı bırakılması ciddi tehlikelere yol açabiliyor. Vatandaşlarımızın, kırmızı(güvensiz) veya sarı(kusurlu) etiketli asansörleri kullanmamaları gerekiyor. Bu konuda kamu spotları hazırlanarak toplumsal bilinç ve farkındalık artırılmalı” dedi.

Asansörler konusunda tüm sorumluluğun bina yöneticisine ait olduğunu hatırlatan Aytaç Şahin, “Sahada ne yazık ki bilinçsiz bina yöneticileri ile karşılaşıyoruz. Oysa olası sorunlarda kendilerinin sorumlu olduğunu bilmediklerinden kullanıma uygun olmayan asansörleri, yani mühürlenene kadar veya mühürlenerek hizmetten men edilmiş olanları mührü kırarak kullanılmasına müsaade ediyorlar. Bu konuda biz gereken saha çalışmasını da yürütüyoruz. Bir önceki yılın istatistiklerine bakarak sorumluluk sahamızda asli vazifemiz olmamasına karşın mühürlü asansörlerin de takibini yaparak ilgili kurumlar ile ortaklaşa hareket ediyor, önlemler alınmasını sağlıyoruz. Bölgemizde can ve mal güvenliği riskini minimuma indirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte muayene ve randevu süreçlerini dijital sistemler ile son kullanıcının da raporlara daha hızlı, etkin ve şeffaf biçimde ulaşacağı şekilde yönetiyoruz” ifadelerini kullandı.