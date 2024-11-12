Netaş üçüncü çeyrekte satışları artırdı

Netaş, 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, yılın ilk dokuz ayında Netaş’ın satış gelirleri yüzde 37 artarak 6,36 milyar TL’ye ulaşırken, alınan siparişler yüzde 42 artışla 6,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin brüt kârı, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 38 büyümeyle 477 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomideki yavaşlamaya rağmen 2024 yılının üçüncü çeyreğini beklentilere paralel kapattıklarını ifade eden Netaş CEO’su Sinan Dumlu, “Üçüncü çeyrekte, özellikle Telekom ve Kurumsal Pazarlar segmentlerindeki yeni projelerimiz ve iş birliklerimizle satış büyümemizi sürdürdük. ZTE ile gerçekleştirdiğimiz telekomünikasyon altyapı projeleri ve mobil cihaz pazarındaki yeni girişimlerimizle bu büyümeyi önümüzdeki dönemlere de taşımayı hedefliyoruz. Akbank, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi önemli müşterilerimizle olan projelerimiz başarıyla devam ediyor. Bu yıl Saha Expo’ya katılarak savunma sektöründe çalışmalarımızı tekrardan müşterilerimizle buluşturduk. Türkiye’nin ilk yerli sunucusunu da fuarda ziyaretçilerimize tanıtma fırsatı bulduk. Nubia markasıyla akıllı telefon pazarında emin adımlarla ilerlemeye devam ettik.” dedi.

Gelirler tüm segmentlerde artış gösterdi

Sistem Entegrasyonu yılın ilk dokuz aylık döneminde satışların ve siparişlerin en büyük kısmını oluşturmaya devam etti. Segmentin satış gelirleri yüzde 20 artışla 3,2 milyar TL'ye yükselirken, toplam satışların yüzde 51’ini oluşturarak Netaş’ın en büyük gelir kaynağı olmayı sürdürdü.. Diğer yandan, telekom segmentinin alınan siparişler içindeki payı önemli seviyede arttı. Telekom segmenti tarafından alınan siparişler yıllık bazda yüzde 102 oranında büyüdü. Telekom alanından elde edilen gelirler ise yüzde 56 düzeyinde büyüyerek 2,4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Türkiye’nin Telekom operatörlerinin altyapısında ZTE ile birlikte hayata geçirilen yeni projeler bu büyümeye katkı sağladı. BDH segmentinin satış gelirleri ise yüzde 78 artarak 715 milyon TL seviyesine ulaştı.