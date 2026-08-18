Netaş'a hava ulaşımı sektöründen 15 milyon dolarlık iş
Netaş'ın yüzde 100 bağlı ortaklığı Netaş Bilişim Teknolojileri, hava ulaşımı sektöründe faaliyet gösteren bir müşteriyle 15,07 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı.
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Netaş'ın yüzde 100 bağlı ortaklığı Netaş Bilişim Teknolojileri, hava ulaşımı sektöründe faaliyet gösteren bir müşteriyle sunucu alım, kurulum, bakım ve destek alımı sözleşmesi imzaladı.
Anlaşmanın bedeli 15,07 milyon dolar olarak bildirildi.
Sözleşmenin hizmet süresi 60 ay olarak belirlendi.