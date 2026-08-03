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Netaş’ta üst düzey atama: Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Zhi Ling getirildi

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Netaş’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde değişim gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Netaş’ta üst düzey atama: Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Zhi Ling getirildi
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Netaş'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Aiguang Peng’in ardından, Netaş Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Zhi Ling, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atandı.

Netaş Yönetim Kurulu, görev süresi boyunca şirkete sunduğu katkılar dolayısıyla Aiguang Peng’e teşekkürlerini iletti. Zhi Ling ise Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Zhi Ling, “Netaş’ın köklü geçmişi ve teknoloji alanındaki güçlü birikimi, şirketin sektör içerisindeki önemli konumunun temelini oluşturuyor. Bu değerli mirası ileriye taşımak ve paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.

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