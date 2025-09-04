Netaş’ta üst düzey atamalar gerçekleşti

Netaş, kurumsal yönetimini güçlendirmek ve büyüme hedeflerini desteklemek için yönetim kadrosuna üç yeni atama yaptı.

Selda Parın kimdir?

Yükseköğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümde tamamlayan Selda Parın, iş hayatına 3S, Datanet ve İnternet İletişim Teknoloji gibi şirketlerde satış ve müşteri hizmetleri yönetimi rollerinde başladı. 1999 yılında Nortel Netaş kurumsal pazarlar bölümünde satış müdürü olarak çalışan Parın, 2006 yılında Avaya Türkiye de bayi kanalı ve iş ortaklarından sorumlu kanal müdürü olarak görev aldı. 2016 yılında Netaş'a Çözüm Direktörü olarak katılan Selda Parın, kısa sürede Netaş’ta farklı departmanlarda yöneticilik yaptı. 2021-2023 yılları arasında siber güvelik alanında faaliyet gösteren Cyberwise’da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Parın, 2024-2025 yıllarında SYS Telekomünikasyon’da Genel Müdür’lük görevini üstlendi. Selda Parın, Eylül 2025 itibarıyla Netaş Kurumsal İş Birimi Genel Müdürlüğü ve İcra Kurulu Üyeliği görevine getirildi.

Gürkan Erol kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olan Gürkan Erol, çeşitli sektörlerde yüksek etkili teknoloji çözümleri, iş geliştirme ve kurumsal satış departmanlarında görev aldı. Dijital dönüşüm yöneticisi olarak 25 yılı aşkın bir tecrübesi olan Erol, 2023-2025 yılları arasında Bulutistan’da Satış Direktörü olarak görev yaptı. Eylül 2025 itibarıyla Netaş bünyesine katılan Gürkan Erol, Satış Direktörü olarak görev yapacak.

Ertan Gülen kimdir?

Teknoloji sektöründe eğitmen, danışman, çözüm mimarı ve satış yöneticisi gibi farklı görevler üstlenen Ertan Gülen, 20 yılı aşkın süredir Microsoft, SAP, Salesforce gibi global markaların onlarca projesinde yer aldı. 2013 yılında Çözüm Uzmanı & Çözüm Yöneticisi olarak göreve başladığı Netaş’ta Eylül 2025 itibarıyla Bulut Servisleri Satış Direktörü olarak devam edecek.