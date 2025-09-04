  1. Ekonomim
Netaş, yönetim kadrosuna üç yeni isim ekledi. Kurumsal yönetim yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefini desteklemek amacıyla Kurumsal İş Birimi Genel Müdürlüğü ve İcra Kurulu Üyeliği görevine Selda Parın, Genel Endüstri Satış Direktörlüğüne Gürkan Erol ve Bulut Servisleri Satış Direktörlüğüne Ertan Gülen getirildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Netaş, kurumsal yönetimini güçlendirmek ve büyüme hedeflerini desteklemek için yönetim kadrosuna üç yeni atama yaptı.

Netaş’ta üst düzey atamalar gerçekleşti - Resim : 1

Selda Parın kimdir?

Yükseköğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümde tamamlayan Selda Parın, iş hayatına 3S, Datanet ve İnternet İletişim Teknoloji gibi şirketlerde satış ve müşteri hizmetleri yönetimi rollerinde başladı. 1999 yılında Nortel Netaş kurumsal pazarlar bölümünde satış müdürü olarak çalışan Parın, 2006 yılında Avaya Türkiye de bayi kanalı ve iş ortaklarından sorumlu kanal müdürü olarak görev aldı. 2016 yılında Netaş'a Çözüm Direktörü olarak katılan Selda Parın, kısa sürede Netaş’ta farklı departmanlarda yöneticilik yaptı. 2021-2023 yılları arasında siber güvelik alanında faaliyet gösteren Cyberwise’da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Parın, 2024-2025 yıllarında SYS Telekomünikasyon’da Genel Müdür’lük görevini üstlendi. Selda Parın, Eylül 2025 itibarıyla Netaş Kurumsal İş Birimi Genel Müdürlüğü ve İcra Kurulu Üyeliği görevine getirildi.

Netaş’ta üst düzey atamalar gerçekleşti - Resim : 2

Gürkan Erol kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olan Gürkan Erol, çeşitli sektörlerde yüksek etkili teknoloji çözümleri, iş geliştirme ve kurumsal satış departmanlarında görev aldı. Dijital dönüşüm yöneticisi olarak 25 yılı aşkın bir tecrübesi olan Erol, 2023-2025 yılları arasında Bulutistan’da Satış Direktörü olarak görev yaptı. Eylül 2025 itibarıyla Netaş bünyesine katılan Gürkan Erol, Satış Direktörü olarak görev yapacak.

Netaş’ta üst düzey atamalar gerçekleşti - Resim : 3

Ertan Gülen kimdir?

Teknoloji sektöründe eğitmen, danışman, çözüm mimarı ve satış yöneticisi gibi farklı görevler üstlenen Ertan Gülen, 20 yılı aşkın süredir Microsoft, SAP, Salesforce gibi global markaların onlarca projesinde yer aldı. 2013 yılında Çözüm Uzmanı & Çözüm Yöneticisi olarak göreve başladığı Netaş’ta Eylül 2025 itibarıyla Bulut Servisleri Satış Direktörü olarak devam edecek.

